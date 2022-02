UEFA “monitoriza” final da Champions e adia jogo da Youth League

O contexto de tensão política e militar que se vive na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia está a levantar dúvidas sobre a viabilidade de a final da Liga dos Campeões se realizar, como previsto, em São Petersburgo, a 28 de Maio. A UEFA garante, apenas, que está atenta à situação e que tomará medidas se se revelarem necessárias.

“A UEFA está a monitorizar em permanência e proximidade a situação e uma decisão será tomada em devido tempo, se for necessário. Não temos mais comentários a fazer sobre o tema”, respondeu um porta-voz do organismo, depois de questionado pelo PÚBLICO.

Com alguns jogos calendarizados para os territórios russo e ucraniano, a UEFA garante estar vigilante e “em contacto próximo com as federações nacionais e os clubes envolvidos”. Um destes casos envolve o Sporting, que tem previsto um encontro em Kiev, com o Dínamo, no dia 2 de Março, a contar para a Youth League.

A este respeito, a UEFA adiantou que a partida em casau foi já adiada para dia 9, sem que, até ver, tenha sido alterado o palco da partida, que continua a ser a capital da Ucrânia. “Estamos em contacto com os dois clubes para o caso de serem necessárias outras decisões”.