Sofia Araújo e Catarina Nogueira entram a ganhar no WPT 2022

As duas jogadoras portuguesas venceram nesta terça-feira os seus jogos nos 16-avos do Miami Padel Open.

Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira entraram nesta terça-feira com o pé direito no World Padel Tour (WPT) 2022. Em Miami, cidade que este ano estreia-se no principal circuito de padel mundial, as duas portuguesas, que este ano vão jogar separadas, ultrapassaram os 16-avos de final sem grandes problemas: vitórias em apenas dois sets.

Num ano de mudança no WPT - o circuito terá 24 provas em 13 países -, Ana Catarina Nogueira voltou a jogar à esquerda a nível internacional, tendo agora ao seu lado a esquerdina espanhola Marina Guinart España, número 51 do ranking mundial.

E, com uma jogadora alta e agressiva ao seu lado, a jogadora do Porto acabou por conseguir ter uma boa estreia. Contra a italiana Carolina Orsi e a espanhola Sandra Fructuoso, a dupla luso-espanhola impôs-se de forma clara, assegurando o apuramento com um duplo 6-2.

Ana Catarina Nogueira e Marina Guinart España voltam a jogar na quinta-feira, defrontando as vencedoras da partida entre Carnicero/Velasco e Amatriaín/Navarro.

Para Sofia Araújo, os ares de Miami também foram favoráveis. Fazendo dupla com a promissora espanhola Lorena Ortiz, que aos 18 anos já é a n.º 21 do ranking do WPT, a portuguesa teve pela frente as italianas Chiara Pappacena e Roberta Vinci e confirmou o favoritismo.

Araújo e Ortiz derrotaram as transalpinas em dois sets (6-2 e 6-4) e, nos oitavos-de-final, vão ter um duelo de grau de dificuldade elevado: na quinta-feira, vão defrontar Victoria Iglesias e Aranzazu Osoro.