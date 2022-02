A Liga portuguesa é um “vírus” que muda os árbitros

Árbitros portugueses assinalam mais faltas na Liga portuguesa do que fazem quando apitam no estrangeiro, tendência que se mantém para os juízes franceses que têm vindo arbitrar em Portugal.

É um facto que a Liga portuguesa é dos campeonatos da Europa com mais faltas assinaladas por partida – factor que influi também nos medíocres valores de tempo útil de jogo. Mas de quem é a culpa de, segundo o último estudo do Observatório do Futebol, a I Liga ser o quarto campeonato mais faltoso entre 37 analisados?