Chelsea mais próximo dos “quartos” da Liga dos Campeões

O Chelsea tem nas mãos a qualificação para os quartos-de-final da Champions, após um triunfo em Stamford Bridge por 2-0 sobre o Lille, em jogo da primeira mão dos “oitavos”. Não é um resultado que permita ao actual campeão europeu dar o apuramento por garantido, mas é uma margem já com algum conforto para a segunda mão, a 16 de Março, na casa do campeão francês, que, até conseguiu dividir o jogo durante largos minutos, mas sem capacidade para ferir o Chelsea.

Com muitos portugueses no “onze” (Fonte, Djaló, Xeka e Renato Sanches), o Lille foi surpreendido por um golo madrugador do Chelsea logo aos 8’, uma finalização perfeita de Kai Havertz após canto marcado no lado esquerdo por Ziyech. O campeão francês respondeu bem aos “blues”, liderado por um imperial Renato Sanches, omnipresente em campo e sempre a tomar boas decisões. Os franceses rondaram bastante a baliza de Mendy, mas Thomas Tuchel, que bem os conhece dos tempos em que treinava o PSG, traçou um plano defensivo quase perfeito.

Com toda a qualidade que demonstrou ao longo do jogo, o Lille não teve resposta para a arrancada de N’Golo Kanté aos 63’ que haveria de conduzir ao 2-0. O médio francês ganhou uma bola no meio-campo e levou-a até à área contrária. Pulisic vinha a correr a seu lado e foi quem recebeu o passe para fazer o segundo do Chelsea, tornando ainda mais difícil a tarefa do Lille para o jogo da segunda mão.

No La Cerámica, aconteceu o segundo empate destes oitavos-de-final, um 1-1 entre o Villarreal e a Juventus, em que os italianos foram bem rápidos a marcar, mas o “Submarino Amarelo” foi dominante durante boa parte do jogo, a justificar outro resultado. Mesmo sem a valorização dos golos marcados fora de casa, este empate não deixa de ser um bom resultado para a “vecchia signora”, mas os homens de Unai Emery terão uma palavra a dizer na segunda mão, em Turim, a 16 de Março.

O jogo começou praticamente com o golo da Juventus. Tinham passado apenas 33 segundos quando Vlahovic fez o 0-1. A fazer a sua estreia na Champions, o avançado croata contratado à Fiorentina por 70 milhões de euros recebeu no peito um passe longo de Danilo e rematou entre os centrais do Villarreal. A equipa de Emery foi acumulando oportunidades durante a primeira parte – Lo Celso chegou a acertar no poste. Mas só conseguiu chegar ao golo na segunda, aos 66’, uma excelente finalização de Parejo após um passe certeiro de Capoué. O detentor da Liga Europa bem carregou até ao último segundo, mas não conseguiu concretizar a reviravolta.