Terça na TV: saúde mental, Robert Frank e uma Caça às Bruxas

CINEMA

Um Método Perigoso

Nos Studios, 21h15

Em 1907, Sigmund Freud (Viggo Mortensen) e Carl Jung (Michael Fassbender) iniciam uma parceria que irá mudar o rumo das ciências da mente. Seis anos depois, tudo se altera e eles passam a ser antagónicos. Entre os dois, para além das divergências de pensamento, surge Sabina Spielrein (Keira Knightley), uma jovem russa de 18 anos internada no Hospital Psiquiátrico de Burgholzli, com diagnóstico de psicose histérica. Torna-se paciente e amante de Jung e, mais tarde, colega e confidente de Freud. Isto antes de se transformar, ela própria, numa psicanalista de renome. Realizado por David Cronenberg, Um Método Perigoso baseia-se na peça The Talking Cure, do inglês Christopher Hampton, por sua vez inspirada na obra de John Kerr.

O ABC do Amor

TVCine Edition, 22h

Estreado em 1972, foi o quarto filme realizado por Woody Allen, que escreveu também o argumento, sob inspiração do manual sobre sexo do médico norte-americano David Reuben. O nome de alguns capítulos do livro dão o mote para os sketches saídos da delirante imaginação do cineasta – incluindo um em que aparece vestido de espermatozóide.

Colombiana

Fox, 23h05

Bogotá (Colômbia), 1992. Com apenas nove anos, Cataleya (Zoe Saldana) assiste, impotente, ao brutal assassinato dos seus pais. Depois de jurar vingança, vai viver para os EUA com a única família que lhe resta: o seu tio Emilio Restrepo (Cliff Curtis), um homem ligado ao submundo do crime. Quinze anos depois de uma vida difícil de treino intensivo, Cataleya trabalha como assassina a soldo. Presa ao passado, está determinada a cumprir a sua promessa, mesmo sabendo que isso pode significar perder tudo o que conquistou. Olivier Megaton dirige este thriller de acção, com Luc Besson e Robert Mark Kamen como argumentistas.

Três Vidas e Uma Só Morte

RTP1, 00h29

Realizado pelo cineasta chileno Raúl Ruiz e nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, o filme interliga três histórias diferentes que, na verdade, correspondem às múltiplas personalidades e vidas de um único homem, interpretado por Marcello Mastroianni.

SÉRIE

Caça às Bruxas

RTP2, 22h01

Estreia de um thriller norueguês centrado numa mulher que descobre um escândalo de corrupção no alto mundo corporativo e político. Tudo começa quando ela (Ingrid Bolsø Berdal), directora financeira de um grande escritório de advogados, se depara com uma factura suspeita. Desencadeia-se uma chocante revelação de segredos e fraudes. Revelá-las significa ir contra “um poderoso clube de rapazes” que tudo fará para a desacreditar e impedir de avançar – incluindo ameaçar a sua vida e a dos que ama. A trama desenvolve-se em oito episódios, para ver nos dias úteis.

DOCUMENTÁRIO

Robert Frank - Não Pestanejes

RTP2, 23h20

Quatro anos antes da morte de Robert Frank (1924-2019), saía este documentário sobre a vida e obra de um dos mais influentes fotógrafos do século XX. O artista suíço-americano, autor de The Americans (1958) – um dos mais importantes livros da história da fotografia –, é lembrado através de testemunhos, fotografias e excertos de filmes. A realização é de Laura Israel, que trabalhou com ele mais de 20 anos.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h07

Directo. Durante muito tempo arredado da agenda, o tema da saúde mental dos portugueses tem vindo a ganhar fôlego mediático por causa do impacto da pandemia. A prevalência de doenças mentais no país e as estratégias de tratamento e prevenção são questões avaliadas pelo painel formado por Miguel Xavier, Pedro Morgado, Francisco Miranda Rodrigues, Maria Inês Galvão e Rita Redshoes, no debate moderado por Carlos Daniel.

Depois do Crime

RTP1, 23h56

Dedicado a crimes mediáticos e empenhado em recolher “versões nunca antes contadas que só o distanciamento temporal e afectivo permitem”, o programa de Rita Marrafa de Carvalho analisa o caso que, em Agosto de 2001, chocou Portugal e o Brasil: seis empresários mortos e enterrados numa praia em Fortaleza, a mando de Luís Militão.