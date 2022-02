Covid-19 em Portugal: mais 35 mortes e 5789 casos. Há quase 20 mil novos recuperados

Portugal registou, neste domingo, mais 35 mortes associadas à covid-19 e 5789 casos de infecção. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta segunda-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 20.866 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 3.193.178.

O relatório de situação indica que há agora 1832 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 44 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 114, menos dois do que no boletim anterior.

Há mais 19.997 doentes recuperados, num total de 2.696.696 recuperações desde o início da pandemia. Existem menos 14.243 casos activos, o que significa que 475.616​ pessoas ainda lidam com a doença. Há agora menos 15.040 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 489.997.

A maior parte dos novos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (2161 novas infecções ou 37,2%) e depois no Norte (1392 novas infecções ou 24%). Em Lisboa e Vale do Tejo, foram registadas 12 das 35 mortes e no Norte outras 12. O Centro contabiliza 871 novos casos e cinco mortes; no Alentejo, há 251 novas infecções e duas mortes; no Algarve, registam-se 382 novos casos e dois óbitos. Na Madeira, contabilizaram-se 348 novos casos e nos Açores 384 novas infecções e duas mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 10.978 são de homens e 9888 são de mulheres. Das 20.866 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 13.513 tinham mais de 80 anos, o que corresponde a 64,7%. Das 35 mortes contabilizadas neste domingo, 22 foram registadas na faixa etária acima dos 80 anos, cinco na faixa etária dos 70 aos 79 anos, quatro entre os 60 e os 69 anos. Morreram ainda duas pessoas entre os 50 e os 59 anos e outras duas entre os 40 e os 49 anos.

Incidência e R(t) a descer

Os dados da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica, foram actualizados esta segunda-feira. Portugal situa-se agora na zona laranja da matriz de risco. Segundo a actualização mais recente, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — desceu para 0,71 a nível nacional e para 0,70 no continente. A incidência também desceu para 2934 a nível nacional e 2890,9 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental.