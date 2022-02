A Romaria d’Agonia tem 750 euros para dar ao criador do seu 110.º cartaz

A proposta vencedora vai representar as Festas d’Agonia, que decorrem em Viana do Castelo em Agosto. As candidaturas podem ser submetidas até 22 de Abril.

A Romaria d’Agonia regressa a Viana do Castelo de 17 a 21 de Agosto e traz consigo mais um desafio para a concepção de um cartaz oficial. A Comissão de Festas anunciou a abertura do concurso com tema livre, no ano em que a celebração regressa ao formato completo, depois de dois anos de restrições associadas à pandemia.

O vencedor deste ano está habilitado a ganhar 750 euros, em vez dos habituais 500. Em comunicado enviado ao P3, António Cruz, presidente da Comissão de Festas da Romaria da Senhora d’Agonia, explica que a comissão decidiu aumentar o valor do prémio, salientando contudo que “o verdadeiro interesse, como sempre tem acontecido, é o de participação e associação a uma festa tão emblemática como a Romaria d’Agonia”.

O primeiro cartaz ilustrado da festa surgiu há 110 anos, tendo sido registado em 1912. Passou a ser escolhido por concurso público desde 2010, numa iniciativa que junta a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a associação VianaFestas e a Comissão de Festas. Qualquer interessado pode concorrer — seja individualmente ou em equipa – tendo de produzir um cartaz original que divulgue a celebração a nível nacional e internacional.

As propostas devem ser submetidas até à meia-noite do dia 22 de Abril no site da Romaria d’Agonia. Cada concorrente pode apresentar até dois trabalhos, no formato 48 por 68 centímetros, com orientação vertical, onde devem constar a localização, as datas e os logótipos da câmara municipal e da VianaFestas. Todas as regras podem ser consultadas no regulamento do concurso.

O tema é livre, mas as propostas devem responder aos critérios de avaliação propostos pelo júri, sendo estes a eficácia da mensagem, o cumprimento das regras do bem trajar e ourar (em caso de recurso a um traje), a originalidade e criatividade e as qualidades técnicas e estéticas. Os cinco finalistas do concurso vão ter a possibilidade de ver os seus trabalhos expostos pela cidade, durante o mês de Agosto, em datas ainda a definir pela organização.

O programa para a Romaria d’Agonia de 2022 já é conhecido. De entre os vários eventos planeados entre 17 e 21 de Agosto, destaca-se o Desfile da Mordomia – o momento que reúne centenas de mulheres vianenses trajadas e ouradas pelas ruas de Viana do Castelo – que pela primeira vez se vai realizar a uma quinta-feira, devido ao calendário da Romaria em 2022.

“Esta é uma festa que queremos que fique marcada pelo regresso à normalidade, uma Romaria que compense os dois anos de ausência”, diz António Cruz. Deixa de haver necessidade de “sentir a festa à distância”, cuidando que se cumpram “eventuais regras sanitárias que estejam em vigor na altura”.

A celebração de 2020 decorreu num formato exclusivamente online e, em 2021, experienciou-se um formato híbrido. António Cruz adianta que este ano serão mantidos alguns conteúdos online, “dada a importância que têm” para muita gente que não pode visitar a Romaria, que se celebra anualmente desde 1772.

