Cartas ao Director

Haverá mestrados a mais?

A coluna de Helena Lopes no PÚBLICO de ontem com o título “Haverá Mestrados a mais?” vai directamente ao cerne de uma situação insustentável. Ao que escreve a comentadora, acrescento que a criação de mestrados integrados foi uma “chico-espertice” das universidades públicas portuguesas para, contornando flagrantemente o espírito de Bolonha, “fixarem” os alunos durante 5 anos, quando a novidade do Processo de Bolonha era exactamente que os alunos pudessem diversificar a sua formação, obtendo um grau numa instituição e o(s) grau(s) subsequente(s) noutra(s), tendo a tutela tolerado durante mais de dez anos esta situação.

Juntemos a isto a ideia do Ministro Mariano Gago (que revolucionou efectivamente a investigação em Portugal) de recusar a denominação estabelecida de “bacharelato” ao grau de 3 anos para lhe chamar “licenciatura”, prejudicando irremediavelmente, em relação ao mercado de trabalho, os antigos portadores de “licenciaturas” de 4, 5 e até 6 anos. Finalmente, e por razões análogas às que se podem ler no artigo, as universidades portuguesas recusaram a proposta do ministério de equiparar as antigas licenciaturas aos actuais mestrados.

Fernando Parente, Lisboa

O ministro e a destruição do ambiente

Noticiou o PÚBLICO no passado dia 16, que o ministro do Ambiente emitiu despacho a declarar de interesse publico a instalação de uma central fotovoltaica no concelho do Gavião, desse modo autorizando a arrendatária dos terrenos a cortar 1070 sobreiros muito embora a Quercus afirme que os sobreiros a abater são em número superior.

A necessidade deste despacho demonstra que a sociedade instaladora da central não dispõe de terreno suficiente para o efeito pelo que das duas uma: ou o pedido de instalação era recusado ou era diminuída a área.

O senhor ministro, porém, optou pela via mais fácil com a declaração de interesse público com isso legalizando o abate de uma espécie protegida por lei. Mas o despacho é ilegal por erro na ponderação dos factos que a sustentam desde logo por não fazer uma correcta valoração entre o resultado na produção de energia e os efeitos negativos para o ambiente com a destruição de árvores adultas. Desconhece o ministro que os sobreiros captam o CO2 travando com essa acção natural os efeitos negativos para o ambiente que ele pretende combater com as fotovoltaicas? E que sabe ele da importância dos sobreiros nas redes freáticas alimentadas pelo coberto vegetal?

Maria das Dores Vicente Pereira, Lisboa

Os jovens e o futuro

Sou pai de duas filhas excepcionais, uma trabalha há uns anos e a outra anda a tirar jornalismo. A que trabalha tirou um mestrado e recebe como milhares de jovens quase 1000 mensais. Apesar da maior escolaridade e formação dos jovens, os grandes problemas mantêm-se há muitos anos - carreira profissional atribulada, frágil, muito mal paga e sem incentivos. É bom lembrar que nos é dito até à exaustão que o futuro pertence aos jovens. Portanto, é justo perguntar se vamos continuar a preparar o futuro, assente na precariedade, na falta de emprego, nos baixos salários e na falta de oportunidades?

Os jovens debatem-se com a resistência e falta de preparação de muitos empresários que não apostam na inovação e na sua força e conhecimentos para elevar as empresas a um nível superior. Preferem pagar ordenados baixos e mantê-los o tempo todo na precariedade.

Carlos Oliveira, Funchal

PSD ou PPD?

Passadas que estão três semanas sobre a data das últimas eleições, a situação interna no PPD/PSD continua na ordem do dia. Costuma dizer-se que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.Mas se pensarmos bem, a indefinição ideológica no seio do partido foi sempre algo que esteve na origem das constantes guerras internas de “alecrim e manjerona”.

Que o partido sempre foi um “saco de gatos”, todos sabem. A seguir ao 25 de Abril, o partido foi o refúgio de todos aqueles que, não sendo afectos ao anterior regime (esses foram para o CDS), também não se reviam em partidos de esquerda. Mas parece que agora chegou o momento da clarificação.

A estratégia de Rui Rio em afirmar o partido como social-democrata, tinha riscos. Afinal, o espaço da social-democracia sempre foi, desde o 25 de Abril, reclamado pelo PS, que apesar de ter socialismo no nome (fruto da época em que foi criado), sempre assim se assumiu. E todos compreendem que a social-democracia é uma ideologia de centro esquerda.

Querer ser social-democrata e ao mesmo tempo de direita ou mesmo centro direita (é assim que o partido se assume lá fora), parece algo que não convence ninguém.

J. Sequeira, Lisboa