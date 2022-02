Pesos-pesados do PP querem demissão de Casado e congresso extraordinário em Março

Com as primeiras sondagens a colocar o Vox à frente dos conservadores, extrema-direita ganha mais força nas negociações em Castela e Leão. Ayuso garante que não é candidata, abrindo caminho a Feijóo.

Os mais poderosos dirigentes do Partido Popular estão convencidos que Pablo Casado deixou de ter condições para chegar a primeiro-ministro e querem a sua demissão. A maioria das opiniões continua a ficar em privado, mas há cada menos distância entre o que a imprensa espanhola garante que os barões do partido opinam e as suas palavras em público. Enquanto os pesos-pesados não o dizem às claras, um grupo de quadros e militantes começou a fazer circular um manifesto onde se pede que uma comissão de gestão dirija o partido até à realização de um congresso extraordinário, no prazo “mais curto possível”.

As primeiras sondagens conhecidas depois da explosão da crise sem precedentes, centrada na guerra entre Casado e a presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, na última quinta-feira, mostram já efeitos devastadores, com o PP a ser ultrapassado nas intenções de voto a nível nacional pelo Vox e o partido de extrema-direita a ultrapassar os 20%. Para muitos militantes, as trocas públicas de acusações de “espionagem”, “corrupção” e “deslealdade” tornaram claro que alguém vai cair, e entre Casado e Ayuso os analistas coincidem que Ayuso reúne mais apoios.

“Precisamos de uma solução urgente”, afirmou o presidente da região da Galiza, Alberto Núñez Feijóo. O também presidente do PP galego exige a Casado uma “última decisão”. Isto foi o que Feijóo disse em público; em privado, segundo vários jornais espanhóis, o homem que é visto como o mais que provável sucessor de Casado já lhe disse claramente que tem de se demitir.

“Tens de renunciar já”, escreve o diário El País, assegurando que foi essa a mensagem de Feijóo na conversa telefónica de domingo com Casado – isto enquanto Casado terá tentado convencê-lo a adiar um congresso até Ayuso ser acusada judicialmente (estará obcecado em provar que teve razão em investigar a presidente de Madrid por causa do contrato do seu governo que beneficiou o irmão, Tomás Díaz Ayuso).

Segundo o jornal El Diario, Feijóo, Ayuso, e o presidente da região da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, uniram-se para deixar cair Casado e garantir que o congresso para escolher o novo líder acontece já em Março. De acordo com o diário El Mundo, Feijóo não vê “nenhuma possibilidade” de que Casado seja presidente do Governo e exigiu-lhe que se demita depois de ter falado com o resto dos barões regionais, incluindo Alfonso Fernández Mañueco, de Castela e Leão.

“Temos a obrigação de não criar mais problemas a Espanha” porque “nem os militantes, nem o partido nem Espanha merecem esta situação de colapso”, afirmou Feijóo. É a Casado, insistiu, que “corresponde tomar esta última decisão”.

Enquanto o partido se autodestrói em directo a partir da capital, em Castela e Leão a posição de Mañueco nas negociações com o Vox é cada vez mais frágil. “É hoje muito mais fácil que o Vox entre no governo do que há quatro dias” defende Gabiela Ortega, directora do Centro Internacional de Governo e Marketing Político da Universidade Camilo José Cela. O presidente reeleito há uma semana acreditava que poderia assumir sozinho o poder, conseguindo que a extrema-direita se abstivesse para formar governo. É difícil que mantenha essa convicção: “O PP está muito ferido, não tem margem de manobra. Terão de ceder a vice-presidência”, afirma Ortega, em declarações ao jornal online infoLibre, recordando a exigência do partido de Santiago Abascal depois de subir de um para 13 deputados.

Quanto ao futuro do PP, há cada vez mais vozes a pedir ao presidente galego para avançar, principalmente depois de Ayuso ter assegurado que o seu “lugar é em Madrid”. Feijóo soma quatro maiorias absolutas na Galiza e o respeito da maioria dos dirigentes. Quando o Governo de Mariano Rajoy caiu, em 2018, foi apontado como candidato, mas acabou por recuar, afirmando que não podia “faltar aos galegos”. Muitos no partido acreditam que agora chegou o seu momento e que só por isso se assumiu como mediador público da crise.