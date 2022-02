Candidatos de extrema-direita ainda não conseguiram as assinaturas para concorrer à presidência de França

Os dois candidatos de extrema-direita que planeiam apresentar-se às eleições presidenciais em França, agendadas para Abril, estão a ter dificuldades em reunir os apoios necessários para entrar na corrida eleitoral.

Tanto Marine Le Pen, candidata da União Nacional (ex-Frente Nacional), como Éric Zemmour, da Reconquista, assumiram que ainda não conseguiram recolher as 500 assinaturas necessárias para concorrer ao Palácio do Eliseu (residência oficial do Presidente francês). Têm até ao dia 4 de Março para o fazer.

A lei eleitoral obriga os candidatos a reunirem assinaturas de deputados, senadores, presidentes de câmara e conselheiros regionais, requisito que costuma dificultar a vida aos partidos mais pequenos e aos candidatos mais disruptivos ou menos conhecidos.

“Não temos os apoios. É uma situação democraticamente aterradora. Nunca estive tão preocupada”, confessou Le Pen, em declarações à France Inter, informando que ainda lhe faltam cerca de 50 assinaturas.

“Não tenho nenhuma certeza, é muito difícil [reunir as assinaturas]. Passamos horas ao telefone a tentar convencer os dirigentes municipais”, lamentou Zémmour à Europe 1.

Os franceses são chamados às urnas no dia 10 de Abril para eleger quem querem que governe o país durante os próximos cinco anos.

O sistema eleitoral, de duas voltas, favorece habitualmente os candidatos mais consensuais. Ao que tudo indica, o actual Presidente, Emmanuel Macron, que ainda não oficializou a sua candidatura, parte como favorito.

Marine Le Pen tem procurado moderar a sua imagem, em grande medida através da tentativa de apresentar Zémmour como o verdadeiro candidato da direita radical. Mas tem enfrentado a oposição inesperada de Valérie Pécresse, dos Republicanos.

Neste sentido, a líder da União Nacional não tem assegurada a passagem à segunda volta, agendada para o dia 24 de Abril, que todas as sondagens de 2021 previam.

Por seu lado, Éric Zémmour, um antigo jornalista, construiu a sua imagem junto da opinião pública francesa como alguém altamente polémico, promovendo nos médios de comunicação por onde passou as suas ideias ultra-radicais, que acabaram por dar forma à Reconquista, o seu projecto político.

A sua ascensão nas sondagens foi fulgurante, mas acabou por perder fôlego nas últimas semanas e surge agora na quarta posição da maioria dos inquéritos.