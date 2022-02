Isabel II tem covid-19. Mas não é a primeira vez que a monarca está doente

Segundo o comunicado divulgado, a rainha apresenta sintomas leves “parecidos com os de uma constipação” e irá continuar com as suas funções, ainda que em isolamento.

A notícia de que Isabel II tem covid-19 foi confirmada este domingo pelo Palácio de Buckingham, que se recusou a divulgar grandes detalhes sobre a saúde da monarca. Segundo o comunicado, a rainha apresenta sintomas leves “parecidos com os de uma constipação” e irá continuar com as suas funções, ainda que em isolamento. Aliás, esta quarta-feira, deverá reunir-se por telefone com Boris Johnson, para a actualização semanal do Estado da Nação.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejou as melhoras da rainha através da rede social Twitter. “Estou certo de que falo por todos ao desejar a Sua Majestade, a rainha, uma rápida recuperação”, escreveu. Não será o único a reunir-se com Isabel II esta semana, durante o isolamento. A monarca planeia ainda ter reuniões diplomáticas virtuais com embaixadores estrangeiros, confirmou o Palácio.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

Há dias, a rainha, que está totalmente vacinada contra a covid-19, queixou-se que não se conseguia mexer muito ─ na sequência de o príncipe Carlos testar positivo pela segunda vez, assim como a sua mulher, Camila. Os rumores quanto ao estado de saúde da monarca têm-se adensado nos últimos meses, desde que passou uma noite no hospital, em Outubro passado, por razões desconhecidas.

Mas nestas sete décadas, engana-se quem pensa que, nos últimos meses, foram as únicas vezes que a monarca com o reinado mais longo do mundo ficou doente.

Novembro passado: Domingo da Memória

Em Novembro, Isabel II não esteve presente nas comemorações do Domingo da Memória, devido a uma lesão muscular nas costas. A cerimónia, em memória dos britânicos mortos nas guerras, é um dos eventos mais relevantes no calendário da rainha, que serviu na Segunda Guerra como motorista do exército.

Três dias depois, repousada, estava de volta ao trabalho em Windsor.

Um mês antes, ausente na COP26

No final de Outubro, a rainha não participou na cimeira COP26, em Glasgow, seguindo os conselhos dos médicos para descansar. Antes disso, no dia 20, tinha passado uma noite no hospital, após ser internada para fazer exames médicos. No dia seguinte, regressaria ao Castelo de Windsor.

No dia em que a monarca foi hospitalizada, o Palácio de Buckingham divulgou apenas que aquela tinha sido aconselhada pelos médicos a descansar durante alguns dias. A notícia de que teria estado internada só veio a público mais tarde.

Não ao álcool e à equitação

Só no ano passado, aos 95 anos, é que os tablóides britânicos noticiaram que Isabel II tinha sido forçada a deixar de montar ─ uma das suas grandes paixões. No ano em que perdeu o marido, o príncipe Filipe, a rainha também terá abandonado o hábito de beber um Martini diário. Mais uma vez, a conselho dos médicos.

Em 2018, uma catarata ocular

Aos 92 anos, em 2018, Isabel II foi submetida com sucesso a uma cirurgia para tratar uma catarata ocular. O que são cataratas? É quando o cristalino, um pequeno disco transparente dentro do olho, desenvolve manchas turvas.

Em 2016, uma forte constipação

Em décadas e aos 90 anos, a rainha faltou pela primeira vez à tradicional celebração de Natal. A culpa foi de uma valente constipação que afectou tanto Isabel II, como o príncipe Filipe. Três anos antes, em 2013, tinha tido uma gastroenterite, com 86 anos.

Em 1981, um incidente

Na parada de aniversário da rainha, a cerimónia chamada Trooping the Colour, um britânico disparou seis tiros contra Isabel II, que desfilava a cavalo. A monarca escapou ilesa e ainda conseguiu controlar o seu cavalo que, assustado, tentou fugir. Quase sem ninguém notar o que tinha acontecido, seguiu com a procissão.

Em 1969, um esgotamento nervoso

No Verão do fim da década de 60, a rainha retirou-se subitamente das funções públicas com um grave esgotamento nervoso, de acordo com o livro intitulado A Nossa Rainha, do jornalista britânico Robert Hardman. Isabel II terá ficado de cama durante vários dias, com o Palácio de Buckingham a justificar a situação com o argumento de que a monarca teria apanhado frio.