A primavera

“Um homem nunca é feio se olhares para ele de certa forma”. Anotei a frase disparada da boca de uma mulher num filme francês. Se anotei é porque fiquei a pensar nela. Temos de pensar sobre as palavras todas ou então não tínhamos aprendido a ordená-las. A frase, num paternalismo insensato, acaba por denunciar muito mais do que se supõe. Era um elogio, claro está, mas não foi dirigido a uma mulher, porque uma mulher feia ainda pode ser vista somente como feia. É mais feia ainda porque a sociedade quer que assim seja. O sadismo da feiura dava tantas histórias tristes. As mulheres que o digam.

Há muitos anos segredaram-me uma história que, sem guardar detalhes, se conta assim: era uma senhora da alta sociedade (seja lá o que isso for que me prefiro a mim da alta saciedade). A senhora casada há muitos anos (até podemos dizer, bem casada sem também termos certeza do que isso quer realmente dizer) fora no entanto abandonada pelo marido que se enamorara por outra mulher. A senhora resolveu então dar um jantar com os amigos mais próximos, os amigos de sempre do casal, que compareceram sem reservas para apoiar um coração despedaçado. Posso dizer um pobre coração despedaçado porque bem vistas as coisas, nenhum coração na hora de se partir conhece riqueza.

Durante o jantar, consolando o inconsolável, os amigos ouviram a senhora falar da dor que se instalara e que não havia forma de a largar – pois se tudo era tão recente! E as palavras atropelavam-se sem que uma lágrima caísse nem o pescoço se baixasse. Havia dignidade em todos os instantes mesmo que fosse o despeito e a dor a convocarem aquele jantar.

Recolhiam-se as bandejas enquanto já os cálices se enchiam, quando um velho amigo ousou dizer: “Não se preocupe que ele vai voltar.”. E foi aí que surpreendentemente a senhora com uma certa altivez respondeu: “não, ela é feia!”.

Poderia demorar-me a imaginar no que se seguiu a este remate mas ele encerra a história. E nunca mais me deixou esquecer estas palavras. Tão simples quanto cruéis mas que resumem a forma como muitos ainda pensam e julgam. A mulher, a nova mulher era feia e isso então só poderia querer dizer que o pobre homem estava realmente apaixonado. Não era um devaneio, muito menos um troféu, era ficar preso a alguém cujos atributos estariam para além do que se via.

A forma como castigamos a beleza das mulheres e enaltecemos a dos homens continua a ser uma história antiga que se conta ainda da mesma maneira. Um homem nunca é feio se olharmos para ele de certa forma? E uma mulher? Todos os ângulos a condenam?

Eu, impiedosamente, vejo em todas as pessoas a beleza que está muito para além do desenho exterior. O que me fascina nos outros é tantas vezes o que não se vê e o que as palavras podem ajudar a contar. Nos meus tantos fascínios pela vida fora dei por mim grata por ter essa capacidade de vir para casa feliz quando encontrava um e mais outro ponto de alegada beleza numa nova amiga, num velho conhecido. Este «alegada» está aqui para percebermos que de facto nem todos nos vemos da mesma forma.

Uma noite, um namorado apresentava-me feliz a desconhecidos e dizia: “ela é tão bonita, não é?”. E eu via na cara dos outros uma busca rápida para encontrar essa beleza imediata mas que nem sempre está lá. Essa mesma que nos faz querer ver mais e outra vez. Essa, a que pode demorar e depois se torna irreversível.

Voltemos ao início: homens e mulheres nunca são feios se olharmos para eles de certa forma. Da forma que quisermos. E se quisermos vê-los feios e amá-los sobre todas as coisas, é isso mesmo que faremos. Livremo-nos de justificar opções tão redutoras. Ninguém é só feio ou somente bonito. Somos todos muito mais do que isso. Haja vontade na descoberta. Podemos ir tão fundo nesse fascínio. Sobretudo se não aniquilarmos o processo desistindo em semanas.

Vou ser justa com o filme. A dada altura um homem dizia a uma mulher: “a tua cara lembra-me a primavera”.

Guardemos a estação para quem temos pela frente. Na forma como vemos quem queremos, está esse eterno recomeço.