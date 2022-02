Galp: “A maioria dos accionistas queria a recompra de acções”

A partir de Abril, a Galp vai andar no mercado a comprar o equivalente a entre 3% e 4% do volume de acções próprias negociadas diariamente, como parte de um programa de recompra de acções.

A Galp vai lançar a partir de Abril um programa de recompra de acções que diz ir ao encontro do que pretendem os seus accionistas.

Com lucros de 457 milhões de euros em 2021, a petrolífera revelou que a remuneração accionista referente ao exercício do ano passado será constituída por um dividendo base de 50 cêntimos por acção (dos quais já foi pago um dividendo intercalar de 25 cêntimos em Setembro) e um programa de recompra de acções de 150 milhões de euros, que vem substituir o pagamento do dividendo variável que a empresa chegou a anunciar no ano passado.

O presidente da companhia, Andy Brown, garantiu que esta mudança na política de remuneração “foi o resultado de consultas com os accionistas” realizadas desde que apresentou o plano estratégico, em Junho passado.

Nessas reuniões, constatou-se que “a maioria [dos accionistas] queria a recompra de acções”, em vez da distribuição de um dividendo variável, disse Andy Brown, que cumpre este mês um ano na liderança executiva da Galp.

A recompra dos títulos em mercado, que começará só a partir da autorização da assembleia geral de accionistas de Abril, será feita “muito devagar” numa proporção de “3 a 4% do volume diário transaccionado”, adiantou o gestor, numa conferência telefónica com analistas financeiros.

A decisão da Galp, de proceder à recompra de acções está em linha com o que também anunciaram grandes empresas petrolíferas como a BP, Shell, ExxonMobil e Chevron.

De 2022 em diante, a Galp propõe um dividendo de 52 cêntimos por acção, “que aumentará a uma taxa de 4% a cada ano”, e a recompra de acções sempre que o rácio dívida líquida/EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] for inferior a uma vez.

Neste modelo de pagamento de dividendos e recompra de acções, a Galp propõe-se a distribuir aos accionistas até um terço do cash flow operacional nos “próximos anos”.

As acções da petrolífera fecharam a valer 10 euros esta segunda-feira, longe dos 12,89 euros que valiam em Março de 2020, no período pré-pandemia.

Andy Brown entende que a cotação “está aquém” do esperado e que o título está “subvalorizado”, pois a Galp apresenta um “caso forte de crescimento, com capacidade de descarbonizar e ao mesmo tempo apresentar boas rentabilidades”.

Apesar do regresso aos lucros (que comparam com prejuízos de 42 milhões de euros em 2020, quando a cotação do petróleo caiu a pique devido à crise pandémica), o ano de 2021 ficou marcado por “algumas dificuldades”, como as paragens para manutenção de algumas plataformas de produção no Brasil, bem como o declínio dos campos de Tupi e Iracema, que a Galp reconhece que só serão verdadeiramente compensados com a entrada em produção do campo Bacalhau, em 2024.

Como novidade em 2022, o presidente da Galp destacou os seis contratos de comercialização de gás natural assinados no Brasil, em que, com preços “mais interessantes do que há uns meses”, a empresa vai vender 2/3 da sua própria produção, mas também “vender em nome de outros”.

Estes novos contratos vão garantir à empresa “uma quantidade razoável de fundos”, disse o presidente da Galp.

Para 2022, a Galp está a contar com um lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de 2700 milhões de euros (foi de 2322 milhões em 2021) e um cash flow operacional de 2000 milhões de euros, que compara com os 1852 milhões de 2021.

O investimento deverá rondar os mil milhões de euros, em linha com 2021.