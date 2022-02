Santa Clara e Portimonense encerram 23.ª jornada com empate

O Santa Clara e o Portimonense fecharam com um empate (1-1) a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas a aumentarem a série de jogos sem vencer no campeonato.

Em Ponta Delgada, o Santa Clara adiantou-se no marcador aos 43 minutos, com um golo do brasileiro Lincoln, mas o Portimonense chegou ao empate aos 80, através do marroquino Moufi.

Com este empate, os açorianos, que não vencem há três jogos na I Liga, estão em 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Portimonense vai em nove jogos sem triunfos e é nono, com 28.