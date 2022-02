Murderville põe Conan, Kumail, Sharon Stone e Marshawn Lynch a resolver crimes

The Neighborhood, FOX Comedy, segunda-feira

O lendário cómico Cedric the Entertainer, um dos Original Kings of Comedy do filme-concerto de Spike Lee, e mais recentemente um óptimo actor dramático revelado em No Coração da Escuridão, de Paul Schrader, encabeça esta sitcom criada por Jim Reynolds e estreada originalmente em 2018. Cedric é o vizinho de uma família branca que se muda para uma área com uma população predominantemente negra em Pasadena, na Califórnia.

The Walking Dead T11, parte 2, FOX, terça-feira, 22h15

A 11ª é a derradeira temporada de The Walking Dead, a série de zombies baseada na banda desenhada homónima de Robert Kirkman. Chega agora, com Angela Kang aos comandos, à segunda parte (de três), isto depois de um interregno de mais de quatro meses. Ficou uma batalha a meio.

This is Us, FOX Life, quinta-feira, 23h10

A temporada final da série dramática de Dan Fogelman chega finalmente a Portugal, depois de se ter estreado no início de Janeiro nos Estados Unidos. O primeiro episódio arranca em 1986, quando os três irmãos assistem, na escola, ao desastre do Challenger. No presente, o trio comemora o 41º aniversário de cada um deles.

No Exit, Disney+, sexta-feira

Baseado no livro homónimo de Taylor Adams, este filme de Damien Power é um thriller que se centra numa estudante que tenta voltar a casa após visitar a mãe e fica presa com um grupo de pessoas que não conhece durante uma avalanche. Ela descobre uma criança raptada num carro e tem de perceber quem daquelas pessoas é o raptor.

​Bem-vindo à Chechénia, TVCine Edition, sexta-feira, 22h

O jornalista americano David France pegou nas purgas anti-homossexuais e tortura na Chechénia no final da década de 2010 e filmou, em segredo, pessoas LGBTQIA+ que tentaram fugir da Rússia, e encontrou uma forma original de manter o anonimato das pessoas: mudar literalmente a cara dos visados através de efeitos especiais. Este documentário teve estreia na edição de 2020 do Festival de Sundance.