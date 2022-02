Segunda na TV: Zambujal entre romanos, uma nova espia e muita animação

CINEMA

Mulher em Guerra

RTP2, 23h05

Halla empenha-se em combater a indústria dos alumínios e chamar a atenção para os problemas ambientais. A sua luta ganha novos contornos quando fica mais perto de concretizar o sonho de adoptar uma criança. Vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu e do SACD Award em Cannes, o filme tem assinatura de Benedikt Erlingsson.

O Livro de Eli

Hollywood, 23h10

Eli (Denzel Washington) é um viajante com um único propósito: proteger um livro sagrado e levá-lo ao seu destino, pois nele reside a esperança de um futuro para a Humanidade. Na travessia por um país transformado em deserto, cruza-se com pessoas que lutam pela sobrevivência a cada dia. A realização é de Allen Hughes; o argumento, de Gary Whitta.

Assassinos Natos

Fox Movies, 1h12

Oliver Stone aponta a câmara à glorificação da violência no mercado audiovisual, a partir de uma história criada por Quentin Tarantino. Woody Harrelson e Juliette Lewis são Mickey e Mallory, num road movie mortífero e imparável, dirigido com mão de teledisco. Enquanto matam por prazer, a sua fama cresce e os media fazem deles estrelas. Até o espectador acaba a simpatizar mais com eles do que com a imprensa que os promove, representada pelo pouco escrupuloso jornalista a que Robert Downey Jr. dá vida.

DOCUMENTÁRIOS

A Ascensão dos Nazis

RTP2, 20h35

Esta docu-série em três episódios explora a forma como Adolf Hitler e o seu séquito nazi chegaram ao poder. Especialistas e historiadores analisam as acções dos principais intervenientes, quer face à ascensão de um partido anteriormente marginal, quer relativamente aos que o tentaram travar. Política é o primeiro capítulo. Amanhã, é a vez de Os primeiros seis meses de poder. Na quarta-feira, chega A noite das facas longas.

Megaestruturas Romanas

História, 22h15

Estreia de uma mini-série documental em que “os segredos da engenharia romana e o legado de um dos impérios mais poderosos da História” se revelam através de exemplos encontrados nas cidades francesas de Lyon, Arles e Paris – uma em cada episódio.

SÉRIE

Hope

AMC, 21h10

Estreia. Viktoriya Isakova encarna uma espécie de “nova Nikita” neste thriller de espionagem russo. Dá vida a uma mulher que se debate entre a vida normal, como insuspeita mãe de família, e o historial de assassina ao serviço do crime organizado. O seu dilema é explicado em duas linhas temporais (passado e presente), tendo como pano de fundo as transformações da Rússia desde os anos 1990 até hoje. Realizada por Elena Hazanov, a série é composta por 16 episódios, debitados à segunda-feira, em dose dupla.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Mário Zambujal, autor da Crónica dos Bons Malandros e, mais recentemente, de Fabíolo, fala com Fátima Campos Ferreira da sua carreira de escritor, jornalista e guionista.

INFANTIL

A Maldição de Molly McGee

Disney Channel, 14h10

Molly é uma menina optimista, alegre e bem-intencionada. Scratch é um fantasma pessimista, resmungão e determinado a estragar o que é bom. Apesar de terem feitios opostos, os dois vão ficar ligados por causa de um feitiço que corre mal, acabando por forjar a mais improvável das amizades. A série de animação, composta por dez episódios, estreia-se hoje.

Madagáscar: Pequenos Selvagens

Panda, 17h

O leão Alex e os amigos Marty, Melman e Glória, protagonistas da famosa saga do cinema de animação, ressurgem nesta série passada nos seus tempos de infância, quando eram crias a viver no zoo de Central Park e a sonhar com aventuras.

Mr. Magoo

Panda Kids, 20h

Estreia de uma nova comédia animada protagonizada pelo clássico personagem que se recusa a admitir que é míope – até porque escapa invariavelmente ileso das confusões em cadeia que causa.