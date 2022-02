Covid-19 em Portugal: 35 mortes e 9360 novos casos de infecção. Internamentos descem

Portugal registou, este sábado, mais 35 mortes e 9360 novos casos de infecção com o coronavírus SARS-CoV-2. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado este domingo.

Há 1788 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 11 do que no dia anterior. Há 116 pessoas nos cuidados intensivos (menos duas do que na actualização anterior) — trata-se do número mais baixo desde o dia 1 de Dezembro (116 pessoas nos cuidados intensivos).