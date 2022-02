Covid-19: mais de 5500 crianças dos cinco aos 11 anos foram vacinadas este sábado

Cerca de 2012 crianças na faixa etária dos cinco aos 11 anos iniciaram a vacinação contra a covid-19. Já do lado dos adultos, 22.649 pessoas tomaram a dose de reforço.

A manhã deste sábado voltou a ser dedicada à vacinação das crianças dos cinco aos 11 anos contra a covid-19. No total foram vacinados 5518 menores nesse período. O relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, e com os dados relativos até ao dia anterior, dá conta de que mais 2012 crianças iniciaram a vacinação.

São actualmente 329.958 as crianças que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, enquanto 83.691 já têm a vacinação primária completa. No sábado, 3506 menores naquele escalão etário tomaram também a segunda dose da vacina.

A DGS refere que “relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de mais 29.873 inoculações de vacinas contra a covid-19”, entre vacinação de crianças, vacinação primária contra a covid-19, dose de reforço e contra a gripe.

O relatório da autoridade nacional de saúde dá ainda conta de que, no mesmo dia, foram vacinados 22.649 cidadãos com a dose de reforço. Isso significa que mais de metade da população já completou a vacinação de reforço, com 5.826.929 indivíduos vacinados.

Por outro lado, os dados da DGS indicam que se verificaram ainda 5152 casos de pessoas que completaram a vacinação primária, num total de 8.892.049 vacinados.

Já no que toca à vacinação contra a gripe, existem agora mais 389 pessoas vacinadas, para um total de mais de 2,5 milhões de indivíduos.