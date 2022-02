No “costaquistão” de Gavião e Belver o PS ganhou raízes em 1974

O concelho de Gavião e a sua freguesia de Belver, no distrito de Portalegre, são as campeãs nacionais no voto socialista. Por ali, o PS ganhou quase todas as eleições com percentagens significativas desde que o Portugal democrático vai a votos. Porém, com António Costa no comando, os votos no partido da rosa já vão, em Belver, acima dos 70%.