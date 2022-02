Os juízes e a justiça

Sinceramente já não há pachorra. Agora são os próprios juízes que se “zangam” pela posse de um processo, envolvendo milhões de euros, o que é no mínimo estranho. Interessa mais a burocracia do que a resolução dum grave problema, que nos atinge a todos. De tal zanga resulta para já ser considerado arguido o juiz Carlos Alexandre assim como uma escrivã do Tribunal Central de Instrução Criminal, ficando sujeitos à medida mais gravosa de termo de identidade e residência. É triste e francamente incompreensível para um vulgar cidadão ver o que se passa na própria Justiça - andam a acusar-se uns aos outros, para gáudio dos acusados, em vez de tratarem dos casos envolvendo grandes figurões e muitos milhões. A pergunta que se põe é se esse suposto atropelo da lei põe em perigo, pelo menos atrasa, a solução do problema, positiva ou negativa, do caso. Esperemos para ver o que se vai passar no debate instrutório no Tribunal de Relação de Lisboa.

Carlos Leal, Lisboa

​Sol na eira e chuva no nabal

Desde que saiu das cavernas e começou a construir os próprios abrigos que o Homem começou a alterar a paisagem onde vive. Desde então nunca mais parou. Pelas consequências nocivas que algumas dessas alterações provocaram, algumas delas talvez pudessem ter sido evitadas e evitados os danos ambientais que provocaram. No entanto, é completamente impossível e impensável parar totalmente as alterações na paisagem que hoje conhecemos.

O desenvolvimento económico e, nalguns casos, até a necessidade de proteger o meio ambiente, tornam inevitável algumas novas alterações. Prospecção de lítio, dessalinização de água do mar, energias renováveis e a nova agricultura são apenas alguns exemplos em que a conhecida metáfora “sol na eira e chuva no nabal” se aplica com toda a propriedade.

Todos sabemos que o lítio é uma matéria-prima valiosa e necessária ao fabrico das baterias dos automóveis e telemóveis de que, cada vez mais, dependemos. É também do conhecimento geral que a disponibilidade de água potável será cada vez menor e que a actual seca severa no sul do país se irá repetir com cada vez maior frequência. A luta contra a utilização de combustíveis fósseis na produção de energia e no combate às alterações climáticas, implica necessariamente o recurso a energias renováveis - hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas e outras. No entanto, sempre que se passa das palavras aos actos e se projecta uma infra-estrutura que o permita, aqui d'el rei que nos vão destruir a paisagem! Ainda ontem, no PÚBLICO, podemos ler a resistência no Algarve à eventual construção de uma central de dessalinização - “sim, mas não no meu concelho!” Assim não vamos lá.

Helder Pancadas, Sobreda

O ministro do Ambiente e a verdade sobre a situação energética

Face a tudo o que se vai sabendo sobre as quantidades de energia que Portugal tem importado ultimamente e às diferentes opiniões existentes quer sobre esta situação quer sobre o futuro e envolvendo a produção de energia e a situação da água, era importante que o ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, esclarecesse, com verdade, os portugueses. Para que os esclarecimentos pudessem ser claros e enriquecedores, era bom que se organizasse um debate entre o ministro e pessoas altamente competentes na área energética que é coisa que não falta em Portugal. Aceitaria o ministro tal desafio? Tenho dúvidas, mas valerá sempre a pena tentar pois há muita nuvem negra sobre o futuro da situação energética e a falta de água em Portugal.

Manuel Morato Gomes. Senhora da Hora

Trump não faria melhor<_o3a_p>

Se a actual Administração norte-americana fosse ainda liderada por Trump, muitos de nós estaríamos a “arrepelar” os cabelos com as posições cada vez mais extravagantes que aquela vai tomando no “caso” Ucrânia. Mas a destemperança que se adivinha existir na diplomacia da Casa Branca, não totalmente acompanhada pelas congéneres europeias, faz pensar que há por ali exageros comportamentais muito bem secundados pelas chefias da NATO. Sendo Biden o Presidente, levanta-se a dúvida sobre quais os intentos que poderão estar por detrás de tão “esbracejante” postura. É possível que tudo se possa resumir ao interesse comercial em substituir a Rússia na posição de fornecedora de gás para a Europa, o que desilude quem tanto festejou a eleição de Biden. Podem os americanos, mais seduzidos pelas paragens do Pacífico, ter pela Europa apenas o desvelo mercantil que se tem para com um cliente, mas não devemos prescindir do direito de os criticar só porque isso pode parecer apoio a Putin.<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

