Sporting quer mostrar que o “colinho” dos adeptos valeu a pena

Os “leões” estão a ter um pós-trauma na Liga dos Campeões com maior tranquilidade do que seria suposto. Neste domingo, frente ao Estoril, ver-se-á se valeu a pena os adeptos terem dado “colinho” à equipa.

É neste domingo (18h, SPTV), em casa, frente ao Estoril, que o Sporting tem de dar uma “prova de vida”. Atropelados pelo Manchester City na Liga dos Campeões, os “leões” viveram, ainda assim, horas e dias curiosos no pós-Champions.

Assim que acabou o jogo, o Estádio da Alvalade ofereceu aos jogadores palmas e cânticos de apreço – não por uma vitória, mas pela derrota que viram ser inevitável.

O pesado 5-0 não espoletou assobios, insultos e muito menos lenços brancos, algo que continuou nas horas e dias seguintes – os comentários em geral e as manchetes dos jornais afagaram o Sporting através da retórica da força dos ingleses.

É também daqui que vem, neste domingo, uma retoma mais fácil do que seria suposto. A goleada caseira, que destruiria boa parte das equipas, foi tratada, argumentam alguns, já com os adeptos com a cabeça em como ter a equipa mentalmente apta para defrontar o Estoril.

“O que queremos fazer é aquilo que já fizemos nas outras vezes, que é sair da Liga dos Campeões e perceber que o campeonato é muito importante para nós, é a nossa prioridade”, apontou Rúben Amorim, na antevisão da partida.

Perdida que está a Champions, o Sporting pode pressionar o FC Porto (que só joga às 20h) caso vença o rival lisboeta – serão, por alguns minutos, três pontos a separarem os dois primeiros classificados.

Os “leões” podem ainda capitalizar o empate do Benfica para deixar os “encarnados” a seis pontos. E Rúben Amorim fez questão de valorizar a luta pelo acesso directo à próxima Champions.

“Tendo como objectivo o título, também a Liga dos Campeões é muito importante para nós e temos de ganhar os nossos jogos, não deixar os nossos rivais, os que estão atrás, aproximarem-se e tentar chegar à frente”, assumiu.

O problema é que, para chegar a esta posição de conforto, o Sporting precisa de mais do que o já falado “colinho” dos seus adeptos.

Sem Coates, Palhinha, Tabata e Esgaio, todos castigados após o clássico de pancadaria frente ao FC Porto, Rúben Amorim tem menos opções do que gostaria.

Mais: o Estoril não só vem de três jogos sem perder como não sofreu golos em nenhum deles. Uma estabilidade recente que contrasta, ainda assim, com a permeabilidade no controlo do jogo – é uma equipa que concede muitos remates aos adversários.

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, já teve recentemente oportunidade de dizer mesmo que o Estoril “é a quarta equipa com mais jogos realizados a nível nacional” e que “está a pagar a factura”.