Sibs diz que problemas que afectaram terminais de pagamento esta manhã já foram ultrapassados

Caixas de Multibanco continuam a funcionar “com normalidade”. Empresa está a apurar causas que originaram a instabilidade e garante que a equipa técnica está a intervir “por forma a ultrapassar a situação com a maior brevidade possível”.

A rede de terminais de pagamento automático voltou a registar, na manhã deste sábado, alguns “constrangimentos técnicos” em todo o país, situação que foi resolvida perto das 12h40, confirmou a SIBS. “As equipas técnicas da SIBS intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços”, garante a empresa numa segunda nota de actualização enviada às redacções pelas 13h05 deste sábado.

De acordo com a empresa, os impactos sentiram-se em aproximadamente metade da rede.

“A equipa técnica está a intervir por forma a ultrapassar a situação com a maior brevidade possível”, garante a SIBS numa primeira nota enviada às redacções pelas 12h25.

“Todos os outros serviços SIBS, nomeadamente Caixas MULTIBANCO estão a funcionar com normalidade. Estão ainda a ser apuradas as causas que originaram esta instabilidade da rede de TPA. Pedimos desculpa pelos constrangimentos causados.”

Tal como na tarde de sexta-feira, as falhas causaram problemas a quem estava às compras. A empresa confirmou ao PÚBLICO que pelas 19h30 desse dia os serviços já se encontravam “operacionais”. À SIC Notícias, a SIBS sublinhou, na sexta-feira, que poderiam “ainda verificar-se ligeiras oscilações devido ao elevado volume acumulado de transacções”.

Nas redes sociais, à semelhança do sucedido no dia anterior, também neste sábado se multiplicam os relatos de problemas com os terminais de pagamento.