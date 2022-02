“Médico a favor da ivermectina no tratamento profiláctico da covid-19 recebeu 224 mil euros de farmacêutica que a utiliza”, publicada na edição online de 10 de Fevereiro 2022

A notícia […] contém incorreções factuais e flagrantes omissões (facilmente comprováveis), que induzem os leitores de V. Exas. em erro.

Em primeiro lugar, é falso que tenha recebido quaisquer honorários do Laboratório Menarini para promover a ivermectina em Portugal.

Em segundo lugar, e como poderiam ter comprovado, se o quisessem fazer, a Menarini não comercializa nem nunca comercializou a ivermectina em Portugal, facto que, por si só, retira qualquer fundamento ao alegado (mas inexistente) conflito de interesses noticiado.

Nunca, em momento algum das reuniões organizadas pelo Laboratório Menarini ou outro qualquer, nas sessões científicas do Congresso Update em Medicina, ou em outras reuniões científicas, foram feitas por mim ou por terceira pessoa, quaisquer referências à ivermectina.

Com base nesses erros e omissões, alarma a opinião pública com um conjunto de insinuações sem fundamento, ou sequer lógica, altamente lesivas da minha honra, reputação e atividade profissional, causando-lhes prejuízos irreparáveis.

Tudo será discutido e clarificado, mas no rigor e no recato das instituições que, num Estado de Direito, servem para defesa da honra e da dignidade dos cidadãos e que fiscalizam a vossa atividade, porque não pode valer tudo.

António Pedro Nunes de Sousa Machado

Médico

Nota da Direcção - António Pedro Machado é um dos clínicos que se têm pronunciado a favor da utilização da ivermectina no tratamento profiláctico da covid-19, apesar de diversos estudos da Organização Mundial da Saúde e da Agência Europeia do Medicamento desaconselharem o seu uso para esse efeito. E declarou ter recebido, entre 2014 e 2021, 224.184 mil euros da Farmacêutica A. Menarini Portugal, através de uma empresa que detém, o que pode ser comprovado através da consulta da Plataforma de Comunicações – Transparência e Publicidade do Infarmed. O grupo internacional Menarini tem uma fábrica na Índia que produz um medicamento à base de ivermectina.