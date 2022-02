Batalhão Azov

Ao acompanhar diariamente os acontecimentos na fronteira da Ucrânia/Rússia e no leste da Ucrânia, estranho que nenhuma comunicação social e seus repórteres no terreno nos informem do que se passa nas repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk na região de Donbass (lembro que após referendo, 80% da população dessas regiões não quiseram fazer parte da Ucrânia) para que nós leitores do PÚBLICO possamos conhecer um pouco melhor o conflito.

Por exemplo: o que é o batalhão Azov que combate contra as repúblicas acima referidas?; quem são os seus elementos?; estão ou não ligados a grupos de ideologia nazi?

Relatórios da ONU para os direitos humanos denunciaram o batalhão Azov de cometer crimes de guerra (perseguição a minorias, tortura, pilhagens, violações, etc.), a própria Câmara dos representantes dos EUA, em Outubro de 2019 por proposta dos democratas, classificou o batalhão Azov como organização terrorista. Gostaria de ver a nossa comunicação social dar mais informações às questões aqui levantadas.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

A crise ucraniana

Dois colunistas com os quais raramente concordo, Mariana Mortágua, no Jornal de Notícias, e Manuel Loff, no PÚBLICO, escreveram (15 de Fevereiro) dois textos bastante pertinentes sobre a crise ucraniana e que vale a pena serem lidos. Também Manuel Carvalho, no Editorial do PÚBLICO do mesmo dia, alerta para a gravidade da situação na fronteira russo-ucraniana dizendo, e bem, que “a guerra de agora pode começar com uma bala perdida”. E Paula Teixeira da Cruz, no seu texto do dia seguinte, não teve papas na língua: “...Ora os EUA de Biden têm assumido nas últimas semanas, de forma não dissimulada, o papel de incendiários que parece desejarem a eclosão de um conflito destruidor para a Europa. Além disso, enviar tropas de elite para a Polónia e a Roménia, tratando na prática a Ucrânia como se fosse (já) um membro da NATO”, observando adiante: “Vale a pena sublinhar que a alternativa ao corte do gás russo seria o recurso à importação de gás liquidificado (LNG) norte-americano.” Por outro lado, também no PÚBLICO do dia 15, Teresa de Sousa (TS) acha estranho o “silêncio ensurdecedor” do Governo sobre esta crise, acusando-o de tratar em pé de igualdade a Rússia e os EUA e criticando o facto de haver 130 mil soldados russos estacionados nas fronteiras da Ucrânia, ameaçando a integridade territorial de um Estado soberano, com o objectivo de condicionar a sua liberdade de decidir a que alianças quer pertencer. Se bem entendo, TS gostaria que o Governo ajudasse a deitar mais achas para a fogueira.

A meu ver, a União Europeia devia ser mais assertiva na sua relação com os EUA, os interesses de ambos nem sempre são coincidentes. E a NATO, uma aliança militar defensiva que teve a sua razão de ser e que cumpriu bem o seu papel até à dissolução do Pacto de Varsóvia, devia repensar o seu papel nos dias de hoje, muito diferentes dos de há 40 ou 50 anos. E sobretudo, jamais deixar-se instrumentalizar para avançar os interesses económicos ou estratégicos de quem quer que seja. O “silêncio ensurdecedor” do nosso Governo de que fala TS, atendendo à nossa dimensão, foi o procedimento ético apropriado. Foi o silêncio possível.

Ronald Silley, Canadá

Acabou a covid-19?

Acho que não. Em Março de 2020, esta doença tomou conta de todos nós, e o medo abateu-nos. A atingir as nove décadas de vida, e depois de ter tomado as três doses de vacinas, fiquei, e ainda continuo preocupado, com o que nos poderá acontecer. A memória é muito curta, é, todos nós nos lembramos dos gravíssimos erros no combate a esta terrível doença, que culminaram no grande atraso da terceira dose das vacinas. O primeiro-ministro António Costa já tem de certeza, na sua agenda, a composição do novo executivo - na pasta da Saúde só a saída da ministra Marta Temido permitirá um abanão neste sector.

Tomaz Albuquerque, Lisboa