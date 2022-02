Ordem analisa queixa sobre cinco médicos do Hospital Lusíadas acusados de tratamento degradante a paciente

Jorlan Vieira foi acusado pelos médicos de transportar droga no corpo, o que não se confirmou, e sujeito a horas de procedimentos que implicaram ser conduzido pela polícia a mexer nas próprias fezes. Hospital não comenta. Ordem vai decidir se avança com processo disciplinar.

A Ordem dos Médicos (OM) está a analisar uma queixa contra quatro médicas e um médico do Hospital Lusíadas por causa do tratamento a Jorlan Vieira, o cidadão que a 23 de Setembro entrou ali com dor lombar e acabou sujeito a horas de exames por acharem que tinha “bolotas” de droga, o que não se confirmou.