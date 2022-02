PSD faz queixa-crime por “falseamento dos resultados eleitorais”

Na denúncia é referido que um assessor do Ministério dos Negócios Estrangeiros (não identificado) contrariou a indicação de não misturar os votos acompanhados por cartão do cidadão com os restantes

A queixa-crime apresentada pelo PSD sobre a polémica em torno dos votos do círculo da Europa, em que foram anulados 157 mil boletins, é contra “os autores do falseamento do resultado eleitoral” que tiveram uma “conduta dolosa”, segundo o documento a que o PÚBLICO teve acesso. A acusação é dirigida aos membros das mesas de apuramento (não identificados ainda) que se opuseram à separação dos boletins com e sem cópia do cartão de cidadão e contra “eventuais incertos”.