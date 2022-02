Apoiantes de Montenegro divididos, Pinto Luz perde apoios de peso

Distritais levam proposta ao conselho nacional deste sábado mas sem datas concretas para eleição do novo líder e do congresso.

É um PSD dividido que, no conselho nacional deste sábado, vai reflectir sobre a sucessão de Rui Rio: o calendário para a eleição do novo líder e a forma como se faz a transição. As distritais deram um sinal de solidariedade face à actual direcção ao assumir que desejam ver o processo encerrado até ao final do primeiro semestre, tal como tinha apontado o líder do PSD, mas isso não é consensual. Ao mesmo tempo, Miguel Pinto Luz chega ao conselho nacional sem dois apoios de peso para uma eventual candidatura: o líder da distrital de Lisboa e Carlos Carreiras. Paulo Rangel, por seu turno, vai estar ausente da reunião por se encontrar em viagem a caminho da Ucrânia.