Já estão abertas as candidaturas ao novo programa de bolsas da Pfizer

Estão abertas as submissões de propostas para a edição de 2022 do Programa Global de Bolsas de Investigação, promovido pela empresa farmacêutica Pfizer. O objectivo passa por apoiar projectos independentes focados na amiloidose por transtirretina (ATTR), doença rara de transmissão autossómica dominante que resulta de uma mutação do gene da transtirretina (TTR) e afecta, especialmente, adultos, de acordo com a Pfizer.

Com as propostas, que devem ter no máximo de 12 páginas, pretende-se promover o conhecimento sobre a ATTR, assim como o diagnóstico e tratamento desta epidemiologia. As bolsas, com valores até 75 mil dólares por ano (quase 66 mil euros) durante um a dois anos, serão atribuídas a entre seis a oito projectos, dependendo dos fundos solicitados e as selecções do painel. Os candidatos têm até 28 de Março para submeterem as propostas.

As bolsas inserem-se no programa Pfizer Global Medical Grants (GMG), que “apoia as iniciativas independentes da comunidade de saúde global”, “alinhadas com as estratégias médicas e/ou científicas” da empresa, com o objectivo de “melhorar as consequências dos pacientes em áreas de necessidades médicas não atendidas”, divulga a Pfizer num comunicado.

De maneira a participarem neste programa, os candidatos têm de preencher os seguintes requisitos: devem ser investigadores juniores que tenham acabado a sua formação e obtido o seu diploma há menos de dez anos, com um grau profissional de doutor e/ou doutor em Medicina e/ou doutor de Farmácia ou equivalente. É de salientar que os candidatos podem ser de qualquer país, excepto dos EUA. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Um painel de revisores independentes será responsável pela análise e avaliação das propostas para o programa e selecção das mesmas para financiamento. Não tendo qualquer influência nos projectos, a Pfizer apenas requer relatórios sobre os resultados, assim como as suas consequências e impactos, para, posteriormente, serem partilhados com o público. Segundo o mesmo comunicado, a empresa não irá fornecer qualquer fármaco experimental nem uma substância pura.

Texto editado por Amanda Ribeiro