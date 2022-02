Morreu criança presa em poço com 25 metros no Afeganistão

As autoridades talibãs disseram esta sexta-feira que morreu o rapaz de nove anos, preso desde terça-feira, num poço seco com 25 metros de profundidade, numa vila na província de Zabul, no Afeganistão.

"Deixou-nos para sempre”, publicou, na rede social Twitter, um conselheiro do Ministério do Interior afegão Anas Haqqani.

"Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país”, acrescentou.

O rapaz afegão, identificado como Haidar, caiu no fundo de um poço na aldeia de Shokhak, na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão.

Este acidente no Afeganistão lembra o ocorrido no início de Fevereiro em Marrocos, quando Rayan, de cinco anos, caiu num poço seco e foi encontrado morto, depois de cinco dias de esforços por parte das equipas de resgate.