Escola centenária luta para que a sua música não seja desalojada da Baixa de Lisboa

Uma centenária escola de música em Lisboa encontra-se em perigo de perder as suas instalações, depois de o proprietário do prédio ter decidido vender o edifício onde a escola está alojada há 65 anos. Fazendo todos os esforços para não fechar portas, a direcção da Academia de Amadores de Música já reuniu com o vereador da Cultura da CML, Diogo Moura (CDS-PP), que se comprometeu esta quarta-feira a encontrar uma solução para a escola.