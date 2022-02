Vinha da Migalha: um Douro de solos calcários, intenso, fresco e elegante

O Douro mostra-se no palato, quando explode em intensidade e sabor, dando conta também de uma secura notável, textura sedosa e crocante.

Bons vinhos, bons amigos, bons momentos, é esta a assinatura da Palato do Côa, empresa fundada há década e meia por um grupo de sibaritas, que se propunham tão-só fazer os melhores vinhos do Douro. Compraram a Quinta da Saudade, no Douro Superior, na aldeia de Muxagata, e pode ser que nas suas convicções o tenham até conseguido, mas para lá da subjectividade este é também um mundo movediço.