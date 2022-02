Terminais de pagamento automático da SIBS com “constrangimentos” em todo o país

A empresa afirma, numa breve nota, que as caixas automáticas do multibanco continuam em funcionamento, mas segundo alguns relatos recebidos pelo PÚBLICO estas também estarão com falhas.

A rede de terminais de pagamento automático está a registar, na tarde desta sexta-feira, alguns “constrangimentos” em todo o país, confirmou a SIBS, empresa que gere a rede multibanco.

“A SIBS confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA, nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação. Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados”, lê-se resposta enviada ao PÚBLICO.

Na nota, a SIBS lamentou ainda “os constrangimentos que possam ser causados”, sem adiantar mais informações sobre a causa deste problema.

No fim da tarde desta sexta-feira, os problemas com os terminais de pagamento impediram muitas pessoas de sair dos supermercados com as suas compras. Filipa Pinto deparou-se com um cenário “caótico” num supermercado de Lisboa, por volta das 19h.

“As pessoas estavam a deixar as compras porque não tinham dinheiro para pagar e os funcionários diziam que o multibanco estava fora de serviço”. Acostumada a pagar com o cartão de multibanco foi surpreendida pela falha desta tarde. A jovem de 26 anos diz que não conseguiu comprar tudo o que precisava “porque as moedas que tinha na carteira não eram suficientes”.

Nas redes sociais também se multiplicam os relatos de problemas com os terminais de pagamento.

A sério?

Numa bomba de um hipermercado deixou tudo de funcionar, quer nas caixas do super quer na bomba. Só se conseguia levantar dinheiro. — Xenomorfo (@8o_passageiro) February 18, 2022