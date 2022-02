Sexta na TV: uma mãe Supernormal entre O Pai, histórias de luta e erupções

CINEMA

O Pai

TVCine Top, 21h30

Anthony vive sozinho no seu apartamento, em Londres. Sempre foi um homem independente. Agora, aos 81 anos, resiste a aceitar a proposta da filha (que em breve se mudará para Paris), para que tenha alguém em casa para cuidar de si. Sente-se tão pressionado que começa a duvidar de si, de Anne e da própria percepção da realidade. Com assinatura do realizador e dramaturgo Florian Zeller (que adapta a peça homónima da sua autoria), o filme ganhou os Óscares de melhor actor (Anthony Hopkins) e argumento adaptado (Florian Zeller e Christopher Hampton), tendo sido premiado pelos BAFTA nas mesmas categorias.

Personal Shopper

AMC, 22h10

Um thriller psicológico escrito e realizado por Olivier Assayas, que lhe valeu o prémio de melhor realizador no festival de Cannes. Maureen Cartwright é uma personal shopper americana a viver em Paris. Trabalha para Kyra, uma supermodelo alemã sofisticada e intransigente. Ainda em luto pela morte do irmão gémeo, com quem partilhava capacidades mediúnicas, Maureen começa a receber mensagens estranhas de um número desconhecido. Kristen Stewart, Benjamin Biolay, Lars Eidinger e Sigrid Bouaziz dão vida às personagens.

Assassin’s Creed

Fox, 00h09

Justin Kurzel realiza esta adaptação da saga de videojogos em que os Assassinos e os Templários embatem numa luta pelo futuro da Humanidade. O protagonista é Callum Lynch (Michael Fassbender), um criminoso que é salvo da pena de morte e obrigado por uma grande corporação a reviver as memórias de um seu antepassado do final do século XV, em Espanha, durante a Inquisição. Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson e Charlotte Rampling também fazem parte do elenco.

SÉRIE

Supernormal

RTP2, 12h08

Estreia. Como ser a profissional perfeita e simultaneamente, a mãe ideal? A vida de Patricia Picón é uma tentativa constante de responder a esta questão. Tudo se mistura quando tenta articular o emprego enquanto executiva de topo com o trabalho de cuidar de uma família numerosa como a sua. O resultado é uma comédia em seis episódios, a começar pelo Dia da Mãe. A mini-série espanhola é protagonizada pela actriz Miren Ibarguren.

DOCUMENTÁRIOS

Esférica

RTP2, 11h10

Escrita e realizada por Antonio Sánchez Galey, esta longa-metragem documental segue a rota tomada pela frota liderada pelo português Fernão de Magalhães e o espanhol Juan Sebastián Elcano em direcção a uma das maiores feitos da Humanidade: a primeira viagem de circum-navegação e a prova definitiva da esfericidade da Terra. Esférica aborda o significado da façanha para o que viria a designar-se globalização, mas concentra-se sobretudo na riqueza da biodiversidade que as embarcações encontraram no caminho, tanto em terra como no mar.

Na Sombra do 11 de Setembro

TVCine Edition, 22h

O especial Histórias de Luta prossegue com este documentário em que Dan Reed (o realizador do premiado Leaving Neverland, sobre Michael Jackson e o escândalo dos abusos sexuais) relata a história do grupo conhecido como “Liberty City Seven”. Os seus elementos foram detidos em 2006, acusados de planearem um ataque juntamente com um homem que pensavam ser membro da Al-Qaeda (mas que era, na verdade, um agente do FBI). A conspiração ficou sempre no plano de conversas e não chegou a haver qualquer acção para concretizar os ataques.

Nápoles: Sob Ameaça Vulcânica

Odisseia, 22h30

A caminho do Monte Vesúvio vai uma equipa de especialistas pronta a explorar a “montanha de fogo” e avaliar o perigo que representa para a cidade italiana, Assim abre a programação especial Planeta Vulcânico, que fica no ar todas as sextas-feiras, até 25 de Março, a esta hora. O convite é para uma “viagem ao interior da Terra para descobrir os segredos de alguns dos vulcões mais extraordinários do planeta”, anuncia o canal, e mostrar “que seja qual for o lugar do mundo em que a sua fúria se desencadeie, o brusco despertar e os efeitos devastadores dos vulcões têm consequências imprevisíveis”.