Lucro da EDP cai 18% para 657 milhões de euros

A EDP anunciou esta quinta-feira que o resultado líquido de 2021 caiu 18% face a 2020, para 657 milhões de euros.

Esta redução resultou de efeitos não recorrentes de 169 milhões de euros em 2021, “incluindo imparidades associadas ao portefólio de centrais térmicas no mercado Ibérico”, indicou a empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade.

A eléctrica salientou que o desempenho em 2021 “foi penalizado pela subida dos preços de energia nos mercados grossistas internacionais, e recursos hídricos abaixo da média na Península Ibérica”.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) da EDP caiu 6% para 3,723 mil milhões de euros.

Na apresentação de contas, que está a decorrer esta tarde, Miguel Stilwell de Andrade destacou o facto de a empresa ter a dívida líquida “mais baixa dos últimos 14 anos”.

A dívida líquida baixou 6% para 11,6 mil milhões de euros, reflectindo o aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros da EDP Renováveis, a emissão de dois mil milhões de obrigações híbridas verdes e o aumento de investimento em renováveis e redes de electricidade, adiantou a empresa.

Sublinhando que a geração de energia renovável representa já mais de 75% da produção do grupo, Miguel Stilwell de Andrade assinalou o facto de a empresa ter diversos projectos em construção.

“No ano passado fizemos mais do que nos últimos dois anos acumulados e nos últimos dois anos, mais do que nos últimos seis anos acumulados. Há um grande ritmo de crescimento”, afirmou o gestor, assegurando que os objectivos do plano estratégico apresentado há um ano “estão a ser cumpridos”, mesmo num “contexto [de mercado] desafiante”.

A EDP vai propor aos accionistas um dividendo de “0,19 por acção, em linha com o ano anterior”.

Lucro sobe na Renováveis

A EDP Renováveis (detida em 74,98% pelo grupo EDP) já havia reportado esta semana os resultados anuais, com lucros de 655 milhões de euros, mais 18% face a 2020.

O braço da EDP para as energias renováveis tem presença na Europa, América do Norte e Brasil (além de operações em parceria com a Engie no eólico offshore, que já se estendem ao Vietname) e consolida integralmente um portefólio operacional de 12.490 megawatts (MW), dos quais 1142 MW em Portugal (menos 86 MW do que em 2020).

O EBITDA da EDP Renováveis, presidida também por Miguel Stilwell, melhorou 6% para 1760 milhões de euros.

A empresa nota que o resultado foi penalizado pelas receitas dos projectos da América do Norte, que reflectiram condições de câmbio desfavoráveis, “níveis mais baixos de recurso renovável médio nos EUA” e o “evento climatérico extraordinário” do primeiro trimestre que congelou algumas das centrais da empresa no Texas.

No conjunto da operação, as receitas de 2021 aumentaram 2%, para 1758 milhões de euros, beneficiando de 198 milhões de euros resultantes de capacidade de produção adicional e de um “maior preço de venda”, que resultou em mais 33 milhões de proveitos face ao período homólogo, que ajudaram a compensar efeitos como a menor quantidade de recurso renovável.

No final de Dezembro, a dívida líquida da EDP totalizava 2935 milhões de euros, o que representava menos 508 milhões de euros face ao mesmo período de 2020. A empresa refere que esta evolução reflete “a estratégia de investimento compensada pelo aumento de capital recebido em Abril [no valor de 1500 milhões de euros] e proveitos de rotação de activos”.

Ao longo de 2021 a empresa anunciou a venda de diversos parques, incluindo cinco parques eólicos em Portugal, num total de 534 milhões de euros, e outros 12 em Espanha, por 307 milhões, à China Three Gorges, a maior accionista do grupo EDP, com 20,22% do capital da empresa.

A EDP Renováveis vai distribuir aos accionistas, a título de dividendos de 2021, 86,5 milhões de euros, o equivalente a nove cêntimos por acção.