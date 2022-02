Covid-19: Alex de Minaur entre os investigados por uso de certificado de vacinação falso

O tenista australiano Alex de Minaur, 32.º classificado do ranking mundial, é uma das pessoas investigadas pela justiça espanhola por alegada utilização de certificados de vacinação falsos, noticia esta quinta-feira a AFP, citando fonte policial espanhola.

As mesmas fontes confirmaram à agência noticiosa francesa que Alex de Minaur integra uma lista de pessoas investigadas, que inclui várias figuras públicas, algumas das quais ligadas ao desporto, que terão comprado certificados de vacinação falsos a uma rede sediada em França.

O tenista participou em Janeiro no Open da Austrália, que exige a apresentação de certificado de vacinação para autorizar a entrada no país, o que esteve na origem da deportação do sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, impedido de disputar o primeiro torneio do Grand Slam de 2022.

De Minaur já reagiu, entretanto, nas redes sociais, adiantado detalhes sobre a vacinação. “Recebi a minha primeira dose da vacina em Londres, no Verão passado, e a segunda no Hospital La Paz, em Madrid”, escreveu no Twitter.

“Foram publicadas notícias de que o hospital está a ser investigado por fornecer certificados de covid-19 falsos a alguns pacientes. Quero deixar claro que recebi a minha segunda dose e que o meu registo de vacinação é totalmente válido, rigoroso e verdadeiro”, acrescentou.

A polícia espanhola já interrogou 11 pessoas no âmbito da operação Jenner, desencadeada em Janeiro, e perto de 2000 “estão a ser investigadas pela obtenção de certificado de vacinação [e resultados de testes PCR] de forma fraudulenta”.