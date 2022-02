Covid-19. Portugal regista 18.135 casos e 55 mortes

Os internamentos continuam a descer. Há actualmente 2270 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos 94 do que no dia anterior. Dessas, 147 estão em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no dia anterior.

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 18.135 casos de covid-19 e 55 mortes associadas à doença, de acordo com o boletim de actualização da Direcção-Geral da Saúde, publicado esta terça-feira.

O número de novos casos volta a situar-se acima dos 10 mil, depois de, na segunda-feira, ter descido abaixo desse limiar pela primeira vez desde o início de 2022. Desde o início da pandemia, já se registaram 3.111.858 casos e 20.620 mortes associadas à doença.

Os internamentos continuam a descer. Há actualmente 2270 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos 94 do que no dia anterior. Dessas, 147 estão em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no dia anterior.

Contam-se 536.835 pessoas com infecção activa (menos 12.032 do que no dia anterior) e 574.788 contactos em vigilância. Há mais 30.112 recuperados, num total de 2.554.403 pessoas que já conseguiram recuperar da doença.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região em Portugal que registou o maior número de novos casos e óbitos: foram 5592 casos e 19 mortes. No Norte, a segunda região mais afectada pela covid-19, registaram-se mais 5247 casos e 17 mortes.

No Centro foram 4.011 casos e dez óbitos associados à doença. Segue-se o Alentejo, com 1132 novos casos e três mortes e o Algarve, com 981 casos e uma morte.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram 629 novos casos e quatro óbitos e a Madeira 543 novos casos e um óbito.

A vítima mais nova desta segunda-feira tinha uma idade entre os 50 e os 59 anos. Na faixa etária seguinte, entre os 60 e os 69 anos, registaram-se nove óbitos e entre os 70 e os 79 anos foram dez. A maior parte das vítimas tinha 80 ou mais anos, de acordo com a informação da DGS: foram 35 óbitos nessas idades.

De acordo com a actualização do boletim de segunda-feira, Portugal encontra-se no quadrante laranja da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica do país.

O índice de transmissibilidade do vírus – o chamado R(t) – é de 0,81 a nível nacional e 0,80 no continente. A incidência a 14 dias por cada 100 mil habitantes é de 4989,6 a nível nacional e 5000 no continente. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.