A ciclista da ilha

Não entendia porque é que andar de bicicleta era uma coisa de rapazes. Também as raparigas tinham pernas e pés para pedalar, mãos para controlar um guiador e olhos com sede de paisagens que ficam para trás e outras novas que mudam.

Desde criança, o que mais queria era uma bicicleta. Por isso, aproveitava todas as ocasiões festivas, aniversários e natais para a pedir aos pais. A partir de certo ponto deixou de pedir e passou a implorar. Nunca lha deram. As bicicletas eram coisa de rapazes, os pais queriam que se alegrasse com as bonecas e louças que lhe ofereciam. Nunca se alegrou nem sequer se contentou. Na realidade, ainda hoje, tirando a bicicleta e os amigos, não se contenta com nada na vida.

Em pequena, conseguiu inventar a bicicleta que desejava na generosidade de um amigo. Mendigava inúmeras vezes para dar voltas na sua bicicleta, e assim ia satisfazendo a vontade de ciclista. Não entendia porque é que andar de bicicleta era uma coisa de rapazes. Também as raparigas tinham pernas e pés para pedalar, mãos para controlar um guiador e olhos com sede de paisagens que ficam para trás e outras novas que mudam. Insistia no pedido: queria uma bicicleta! Os pais acrescentavam à explicação que, além de rapariga, era demasiado destravada e fugidia para ter nas mãos um veículo que nem sempre trava. Tinham a certeza de que quando dessem por ela, nem saberiam onde estaria. Mas para onde podia fugir vivendo na ilha? Uma ilha é um mundo em ponto pequeno. No máximo andaria em círculos, como toda a gente que vive no planeta Terra, só que estando numa ilha, os círculos tornavam-se mais pequenos e mais facilmente interceptáveis.

Não podendo andar de bicicleta, passeava de tractor. Ela e as irmãs. Duas irmãs, uma delas sua gémea. Em bebés, a mãe só as passou a distinguir depois do acidente. Uma chaleira sem pipo vazada sobre o seu minúsculo pé, coberto com uma meia de lã. Esteve quase a ficar sem dois dedos. Mas graças aos unguentos de uma vizinha, o pé lá foi recuperando, deixando apenas a marca que servia de etiqueta com o nome para a mãe das pequenas gémeas. Se tivesse ficado sem um pé, nunca teria sido ciclista.

Deixou a escola cedo, quis ir trabalhar. Não usou o primeiro ordenado para comprar a tão desejada bicicleta mas para ir visitar a família a Toronto. Há muito que queria estar junto dos tios, dos primos e das primas. Tinha de optar e não hesitou em escolher a família. Em Toronto acabou por lhe acontecer o inesperado: a família deu-lhe dinheiro para comprar uma bicicleta. Um veículo de montanha azul e preto — nunca gostou de cor-de-rosa — com mudanças que não sabia como usar, mas a paixão era tanta que aprendeu rapidamente. Por vezes, a corrente saía e ficava aflita. Teve de aprender a colocá-la e nunca se inibiu de ficar com as mãos ou as pernas pretas de graxa. Limpava-se nas ervas e logo estava pronta para seguir viagem. Costuma dizer que não tem sorte ao amor e que os homens que conheceu são todos marca Merda. Percorre a ilha a pedalar de uma ponta à outra; está habituada a fazer tudo, incluindo a festa, sozinha.