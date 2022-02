Ensino e elevador social: sim, os liberais vieram para ficar

Num editorial de há cerca de um mês, A perigosa ilusão da “liberdade de escolha, o autor e diretor deste jornal chegou a dizer que as propostas da Iniciativa Liberal deixavam “no ar sérios riscos para a escola pública e a coesão social”. Convém desmistificar estes mitos e reafirmar que a liberdade é um valor essencial ao para o indivíduo e sociedade. E para os que acham que a liberdade e autonomia vai criar um sistema dual, tenho más notícias: o sistema dual existe hoje, de forma marcada e é um dos temas que urge corrigir.

De ano para ano nos rankings de escolas, as escolas públicas têm descido comparativamente às escolas privadas; nos últimos dois anos, a ida para ensino não presencial afetou mais negativamente a aprendizagem das crianças de meios socioeconómicos mais desfavorecidos, sendo que o impacto se estima que pode ser agravado na vida académica e profissional futura; em Portugal, de acordo com a OCDE, uma família em situação economicamente deprimida demora cinco gerações a sair dessa situação, ao contrário de outros países a norte da Europa onde se pode demorar duas gerações – um dos exemplos de elevador social estragado português.

Escola pública deteriorada? Coesão Social? Sim, está em perigo, mas pelas políticas que nos têm governado. Não é pelas políticas liberais que não foram implementadas. As opções políticas dos últimos anos de prejudicaram as crianças e desagradam à classe de professores. E sim, há partidos incomodados porque também aqui os liberais vieram com vontade de mudar e melhorar naquilo que poderia ser uma emergência nacional.

O que propomos de facto: dar poder para a família em escolher a melhor escola dos seus filhos não deixa ninguém pior. Defendemos também a autonomia da escola face ao centralismo, a importância do elevador social e das igualdades de oportunidades. Sim, a Iniciativa Liberal promove estas causas pelos seus valores e políticas, e denuncia o desastre do resultado da política de educação dos últimos anos que essa sim, tem deteriorado.

Sim, a recuperação de aprendizagens é outro exemplo de logro já que revela a não prioridade do Governo. Note-se que anunciaram um Orçamento para acudir ao tema, que se veio a constatar que era para dois anos, afinal incluía infraestruturas, e, no final, ficaram mal as crianças, e pior as que mais precisavam.

Sim, a liberdade de escolha associada à autonomia das escolas permite que haja projetos diferenciados e que as famílias possam escolher pelas suas preferências. Sim, não ter um sistema preso à morada e permitir que famílias sem rendimentos possam escolher de escola. O sistema de hoje faz com que haja liberdade de escolha, mas para quem tem dinheiro.

No programa liberal há, entre outras, uma proposta concreta para mudar os concursos de professores. E porque é importante neste contexto? Um tema que transversalmente se reconhece que está mal, e que é preciso alterar - há um partido com essa coragem. Com algumas medidas próximas de recomendações da Sedes e estando preparados para se discutir com parceiros e outros partidos, porque não mais se pode continuar com um processo que não atende à vontade dos professores, que não envolve as escolas e que não atrai novos professores.

No programa da Iniciativa liberal encontram-se mais temas relevantes sobre a educação onde destaco a universalidade do acesso às creches. Este tema é especialmente importante, quer na vertente de política de natalidade, quer no estímulo ao desenvolvimento e impacto escolar futuro. Mais uma medida impactante positivamente, sobretudo em crianças provenientes de contextos mais desfavorecidos.

Sim: ser reformista pode incomodar o statu quo, sobretudo o político-partidário; porque para as crianças, professores e sociedade tem, sim, de ser melhorado. Sim: ir procurar soluções é uma forma de estar na política orientada ao verdadeiro “cliente” - as pessoas. Com tanto diagnóstico feito, neste tema é bom que se reconheça rapidamente que a coesão social e o elevador social foram-se deteriorando nestes últimos anos, para ajudar a avançar mais rapidamente para melhorias efetivas nesta área.

Política de educação, igualdade de oportunidades e elevador social são áreas onde os liberais (também) vieram para ficar.