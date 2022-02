Ainda a anulação dos votos dos emigrantes

Na perspectiva do cidadão comum sem formação jurídica, no que se refere à anulação dos votos dos emigrantes apresento os seguintes pontos: o voto é um direito fundamental da Constituição e como tal só devido a uma situação muito excepcional poderá ser destruido/anulado. Acresce que o voto é secreto e como tal não se percebe por que motivo é imperioso vir associado uma cópia do CC do cidadão, pois tal situação permite, ao descortinador, associar a opção política com o votante. Já é reconhecido há mais de quinze anos que a lei eleitoral está completamente desajustada aos tempos de hoje, nomeadamente no que se refere ao número de deputados a eleger pelo circulo europeu; basta ver que mais de um milhão de votantes elege dois deputados comparativamente com o círculo lisboeta, onde igual número de eleitores dão assento a várias dezenas.

Só a falta de interesse político não permite a aceitação de todos os votos recebidos - dá-se preferência à forma em relação ao conteúdo. Provavelmente num próximo acto eleitoral a abstenção destes eleitores estará perto dos 100% e com toda a razão, tal foi a forma como foram desrespeitados.

P.S. Seria curioso fazer a contagem de todos os votos recebidos para ver se haveria alteração à eleição dos deputados

António Barbosa, Porto

Intimidação nas escolas

Larvar ou explícita, a intimidação vexatória (bullying) existiu nas escolas que frequentei, como aluno, antes, em tempo de ditadura e de democracia, e como professor, até hoje.

E não se deve apenas nem principalmente à falta de auxiliares. Nem tem como vítimas somente os alunos. Há problemas muito mais complexos: a indisciplina mal (ou nem sequer) assumida na escola (que se quer) democrática; a desresponsabilização dos pais (que já frequentaram o mesmo tipo de escola); a desvalorização legal, institucional e social dos professores, que deviam ser mais do que (fracos) agentes de entretenimento de meninos, que fazem (mais ou menos) o que querem - veja-se a importância “pedagógica” com que se apela e se propõe a chamada “gamificação” (até com formação creditada); o facilitismo e o demissionismo que se instalou, travestidos de sucesso; o não registo ou a justificação de muitas faltas para camuflar situações de baixa frequência ou abandono; etc.

Por outro lado, as más influências da Internet não justificam tudo, já os fracassos da educação explicam muito. Sobra(-me) ainda a certeza de que muitos “doutores” de hoje são agressores de ontem. Para que conste.

José Batista da Ascenção, Braga

Não o percebo, António Barreto

O texto da habitual crónica de António Barreto no PÚBLICO dos sábados, a última intitulada “ As fronteiras da democracia”, deixou-me sem pé. Não somente porque não tem razão de ser, mas também porque usa argumentos falaciosos. Primeiro, porque ninguém disse que o Chega não deva existir, mas sim que muita gente acha que o voto dos deputados deve ir no sentido do não à eleição dum elemento do partido para a vice-presidência da Assembleia da República, o que aliás A.B. confirma no texto. E o afirmar que “os democratas julgam que só eles podem denunciar os erros da democracia”, é manifestamente injusto. Aliás, o sociólogo vai buscar exemplos - desigualdade, nepotismo, corrupção - que não são os motivos porque haverá uma rejeição do Chega. A “tralha” perniciosa que este traz e que motiva os que o rejeitam (ou não) por voto legal e constitucional no Parlamento, nunca é referida por A.B. e são o racismo, a defesa da castração química e outras “minudências” que são teses nazis de má memória. E isso não é democracia? São prerrogativas de que os democratas se arrogam numa exclusividade? Não o percebo, António Barreto!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Metro no jardim da Parada ou mais ao lado?

O bairro de Campo de Ourique em Lisboa é o exemplo de tudo a 15 minutos de distância e nisso é uma jóia urbana. Só não tinha bons transportes para o eixo norte da cidade, por ser numa elevação da cidade. A boa fama voou longe e franceses, italianos e brasileiros vieram instalar-se. Transformou-se num bairro maravilhoso com lojas de qualidade e cosmopolita q.b. Se esquecermos os passeios mal calcetados e tantos carros estacionados. E só tem um pequeno mas aprazível jardim bem no centro do bairro. É o terreiro, o fórum de quem vive no bairro. Mas é pequeno. Para as crianças o espaço dedicado é também pequeno. Agora, o metro vai dar cabo do jardim da Parada. Não podia a entrada do metro ser no largo do cemitério? Tanto espaço naquele lugar que ainda liga mais directamente a Alcântara. É necessário entupir o jardim mais aprazível único do bairro e impedi-lo décadas com estaleiros e depois com corropio de viajantes? Há algum provedor que salve o jardim?

José Elias de Freitas, Lisboa