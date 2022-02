Guarda adia Feira Ibérica de Turismo para 2023

A Feira Ibérica de Turismo (FIT) estava prevista para o fim-de-semana de 29 de Abril (sexta-feira) a 1 de Maio, mas a autarquia da Guarda decidiu cancelar o evento “dadas as condições da evolução da pandemia” no concelho, anunciou o presidente do município, Sérgio Costa, esta segunda-feira.

“A dimensão que a FIT alcançou, quer em termos de investimento necessário, cujo montante é mais de 400 mil euros, o elevado número de participantes e a afluência massiva de pessoas, não permitem que o município da Guarda promova e realize [o evento], salvaguardando as necessárias e fundamentais condições de saúde pública e com as condições de sucesso garantido”, justificava no final da reunião quinzenal do executivo.

Segundo o autarca, é objectivo do município organizar um evento “com sucesso” e com “retorno” económico. “E nós [câmara municipal] correríamos o risco de a FIT ficar aquém das expectativas em termos de afluência de pessoas ou até de expositores [devido à pandemia] e, por isso, é que tomámos esta decisão”, justificou.

Após a sessão, a autarquia emitiu um comunicado onde explica que os condicionalismos verificados não permitem que o município promova e realize o evento “que é já uma marca e uma referência nacional e ibérica, no Turismo de Interior”.

A nota recorda ainda que a 7.ª edição da FIT, prevista para este ano e agora cancelada, já vinha sendo “sucessivamente adiada desde 2020, data em que teve início a pandemia por covid-19”.

“Consciente do impacto desta decisão, o município não pode deixar de lamentar este adiamento e reiterar, uma vez mais, a confiança e o agradecimento a todos aqueles que têm acompanhado a FIT ao longo das seis edições deste grande evento nacional, dedicado ao Turismo Ibérico”, remata.

A iniciativa, que tem por lema “Uma feira. Dois países. O mundo”, é organizada desde 2014 pela Câmara Municipal da Guarda, no Parque Urbano do Rio Diz.