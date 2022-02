Três em cada quatro futebolistas querem Mundiais de quatro em quatro anos

FIFA quer passar a realizar o Campeonato do Mundo de futebol a cada dois anos.

Três em cada quatro futebolistas profissionais (75%) preferem o actual calendário de Campeonatos do Mundo de quatro em quatro anos em vez de um certame mundial a cada 24 meses, segundo uma sondagem global divulgada nesta terça-feira.

O estudo de opinião organizado pelo Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) e por sindicatos de futebolistas de vários países ouviu mais de 1000 jogadores de cerca de 70 nacionalidades e atesta a rejeição pelos atletas da proposta em estudo pela FIFA de alterar a periodicidade dos Mundiais.

Por regiões, 77% dos futebolistas, tanto na Europa como na Ásia, mostraram-se favoráveis ao actual formato competitivo, baixando esta percentagem nas Américas para 63% e em África para 49%, de acordo com o estudo divulgado no site oficial da FIFPro.

No total, 81% dos jogadores classificam como competições favoritas as próprias ligas nacionais ou os Mundiais, de quatro em quatro anos, como as suas competições favoritas.

Somente 21% dos futebolistas crê que as suas opiniões são respeitadas, assim como o seu bem-estar físico é tomado em consideração, por parte dos dirigentes desportivos e as diversas instituições do futebol.