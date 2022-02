DGArtes vai apoiar 160 projectos de artes performativas com 3,2 milhões de euros

É a primeira vez que são abertos dois concursos nos domínios da Criação e Edição, um para as artes visuais e outro para as artes performativas. Dotação sobe 68% em relação a 2021.

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar 160 projectos de artes performativas, no domínio da criação e edição, com um financiamento de 3,2 milhões de euros, anunciou aquele organismo esta terça-feira.

Num comunicado divulgado esta terça-feira no site oficial da DGArtes, lê-se que foi comunicado “hoje aos candidatos o projecto de decisão do Apoio a Projetos — Criação e Edição — Artes Performativas 2021”.

Este concurso, “que corresponde a um investimento de 3.240.000 euros, assegura o financiamento de 160 candidaturas”. De acordo com DGArtes, tal “representa um aumento de 88% face ao número de projectos apoiados no concurso anterior (no concurso de 2020, foram apoiados 85 projectos de artes performativas)”.

Esta foi a primeira vez que foram abertos dois concursos nos domínios da Criação e Edição, um para as artes visuais e outro para as artes performativas.

“O aumento significativo da dotação financeira face a 2020 — mais 68% (de 1.930.000 euros para 3.240.000 euros) — permitiu aumentar o número de patamares financeiros de quatro para cinco, passando a existir o patamar de 50.000 euros, mais ajustado a projectos artísticos de maior dimensão”, salientou a DGArtes.

Além disso, “a actual possibilidade de transição entre patamares — introduzida na sequência da revisão de 2021 do modelo de apoio às artes — possibilitou viabilizar projectos elegíveis que não o seriam por inexistência de dotação financeira no patamar a que se candidataram”.

Segundo informação disponibilizada pela DGArtes, a maioria dos projectos apoiados (69, que irão receber 1,3 milhões de euros) são da Área Metropolitana de Lisboa, seguindo-se o Norte (com 42 projectos apoiados com 770 mil euros) e o Centro (com 28 projectos apoiados com 680 mil euros).

No Alentejo há oito projectos apoiados, com 150 mil euros, no Algarve cinco, com 130 mil euros, na Regiões Autónoma da Madeira quatro, com 90 mil euros, e na dos Açores também quatro, também apoiadas com 90 mil euros.

Analisando as candidaturas por área artística, verifica-se que os projectos de teatro apoiados são 53, com 1,1 milhões de euros, os de música 43, com 870 mil euros, os de cruzamento disciplinar 39, com 680 mil euros, os de dança 19, com 400 mil euros, os de ópera 4, com 150 mil euros, e os de artes de rua e circo um cada, com 20 mil e 10 mil euros, respectivamente.

O período de candidaturas para o programa de apoio a projectos de artes performativas (circo, dança, música, ópera e teatro), no domínio da criação e edição, decorreu entre 16 de Agosto e 20 de Setembro do ano passado. Abre-se agora um período de audiência de interessados, para eventuais contestações dos resultados.

No mês passado, a DGArtes comunicou os resultados de outro concurso de apoio a projectos, o de programação.

De acordo com informação disponível no site oficial daquela entidade, no âmbito deste concurso serão apoiadas 82 candidaturas, com cerca de dois milhões de euros.

“Este concurso tem como objectivo estimular a oferta cultural, através do financiamento a ciclos, mostras, festivais, entre outras actividades de programação regulares ou pontuais, desenvolvidas maioritariamente no território nacional, nas áreas de artes performativas (circo, dança, música, ópera e teatro), artes visuais (arquitectura, artes plásticas, design, fotografia e novos media), artes de rua e cruzamento disciplinar”, recorda a DGArtes.