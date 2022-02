Terça na TV: vampiros e poderosos em acção, com carros e amor no horizonte

CINEMA

Um Dia Perfeito

AMC, 20h26

Uma equipa de cooperantes de uma ONG encontra-se algures nos Balcãs, imediatamente após a Guerra da Bósnia. Os experientes Mambrú e B, e os seus companheiros, deparam-se com um cadáver no único poço de água potável de uma aldeia. No meio do caos causado pelo conflito, encontrar uma corda para que o corpo possa ser retirado é uma missão muito mais complicada do que seria de esperar. Adaptação do romance Dejarse Llover, de Paula Farias, uma tragicomédia com realização do espanhol Fernando León de Aranoa, que também escreve o argumento, em colaboração com Diego Farias. O elenco conta com Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry e Fedja Stukan, entre outros.

Wasp Network - Rede de Espiões

TVCine Top, 21h30

Com Wagner Moura, Édgar Ramírez, Gael García Bernal e Penélope Cruz nos papéis principais, um drama histórico escrito e realizado por Olivier Assayas. Baseia-se no livro de Fernando Morais Os Últimos Soldados da Guerra Fria, sobre um grupo de espiões cubanos a operarem na Flórida (EUA), nos anos 1990, infiltrados numa rede anti-Fidel Castro.

Harry: o Detective em Acção

Fox Movies, 00h35

Um inspector da polícia de São Francisco, mais conhecido por “Dirty” Harry (Clint Eastwood), e o seu novo parceiro foram transferidos do departamento de homicídios para o serviço de vigilância. Mas quando vários presumíveis criminosos são assassinados por desconhecidos, Harry entra em acção e, contra as ordens dos seus superiores, começa a investigar. Um filme de Ted Post.

Amar Pablo, Odiar Escobar

AXN Movies, 00h40

Mais um filme de Aranoa (argumento e realização), que aqui se dedica a relatar um momento crucial da vida do impiedoso e poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, na perspectiva de Virginia Vallejo, a reputada jornalista da televisão colombiana que se tornou sua amante. Javier Bardem e Penélope Cruz ocupam os papéis principais desta adaptação ao cinema do livro de memórias publicado, em 2007, pela própria Virginia.

Vampiros de John Carpenter

Cinemundo, 00h45

Jack Crow (James Woods) lidera uma equipa contratada pelo Vaticano para caçar vampiros. Depois de uma cilada que dizima quase todo o grupo, Valek (Thomas Ian Griffith), um poderoso vampiro com 600 anos, torna-se o grande inimigo de Crow, que há-de persegui-lo até ao “fatídico confronto entre a fé e a imortalidade”.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Manchester City

TVI, 19h54

Directo. O adversário do Sporting neste jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões é o poderoso Manchester City, campeão inglês e líder destacado da Premier League. A equipa portuguesa, liderada por Rúben Amorim, recebe a formação de Pep Guardiola em casa, em Alvalade.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h04

Directo. “Como pode o país recuperar e crescer mais?” É esta a pergunta lançada pelo jornalista Carlos Daniel ao painel que se reúne para perspectivar o futuro económico do país, tendo em conta o impacto da pandemia, a ajuda externa, as promessas políticas feitas nas legislativas e também o contexto internacional.

DOCUMENTÁRIOS

Loucos por Carros

Blaze, 22h

Começa a nona temporada do programa de restauro de automóveis e motas passado na Count’s Kustoms, a oficina de Danny “O Conde” Koker. São contadas “histórias incríveis sobre as suas viagens nos EUA, extraordinários veículos, negociações aguerridas e transformações por vezes hilariantes, mas sempre emocionantes”, anuncia o canal. Para seguir às terças-feiras, sempre com episódio duplo.

Paris, Cidade do Amor

RTP2, 23h27

Realizado por Mathilde Damoisel, que o co-escreve com Dominique Kalifa, procura perceber em que momento e por que razão a cidade-luz se tornou capital do romance e do prazer. O arco temporal abrange mais de um século de história e vai das cortes aos cabarés.