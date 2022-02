Covid-19. Desconfinamento em duas fases: o plano alemão para o regresso à normalidade

Com o número de infecções diárias a diminuir a Alemanha planeia terminar gradualmente com as medidas restritivas de combate à pandemia até ao dia 20 de Março, revela o documento do plano oficial, anunciado nesta segunda-feira.

“Graças ao abrandamento da doença, estamos a entrar numa nova fase da pandemia, que permite perspectivas de abertura gradual”, revelou à imprensa alemã Hendrik Wuest, primeiro-ministro do estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Na quarta-feira, dia 16 de Fevereiro, está agendada uma reunião entre o Chanceler alemão Olaf Scholz e os chefes dos 16 estados federais com objectivo de discutir e aprovar o possível plano de desconfinamento.

De acordo com a Reuters, a proposta centra-se em duas fases. Na primeira, deixa de ser obrigatório a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo para a entrada em espaços comerciais não essenciais e aumenta para 20 o número de pessoas vacinadas permitidas nas reuniões que se realizem em espaços fechados.

Se uma das pessoas não estiver vacinada o limite desce para dez pessoas ou, no caso de convívios familiares, duas famílias.

Numa segunda fase, está prevista a reabertura de bares e discotecas. A partir de 4 de Março e mediante a apresentação de teste negativo, a população não vacinada passa a estar autorizada a frequentar restaurantes.

O documento revela ainda que o teletrabalho será suspenso. Contudo, são permitidos acordos entre empregadores e trabalhadores para que o trabalho continue a ser realizado a partir de casa.

Apesar do alívio das restrições, salienta o documento, mantém-se a obrigatoriedade de utilização de máscara na rua e em espaços fechados, assim como nos transportes públicos.

Em Portugal, Governo e especialistas reúnem-se na quarta-feira, no Infarmed para discutir o eventual alívio das medidas de combate à pandemia de covid-19.