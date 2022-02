Árbitro Bruno Paixão recebeu dinheiro de empresa que serviria de “saco azul” ao Benfica

Enquanto desempenhava a função de árbitro de primeira categoria, Bruno Paixão trabalhou e recebeu dinheiro de uma empresa da área da informática que as autoridades acreditam ter funcionado como “saco azul” do Benfica. Segundo avança a TVI esta segunda-feira, as autoridades ligam o árbitro à empresa “Best for Business”, do empresário José Bernardes – e um dos arguidos no processo “saco azul”, um dos que corre contra a SAD dos “encarnados”, o ex-presidente Luís Filipe Vieira e ainda o administrador Domingo Soares de Oliveira.

As suspeitas prendem-se com indícios de corrupção desportiva, com as autoridades a acreditar que estes seriam pagamentos encapotados dos “encarnados” usados para subornar Paixão.

À estação de televisão, o árbitro admite ter recebido dinheiro da empresa, mas alega ser uma coincidência ter trabalhado para o empresário suspeito de ter ajudado o antigo dirigente Luís Filipe Vieira a retirar 1,9 milhões de euros dos cofres das “águias”. Bruno Paixão diz ainda desconhecer todas as suspeitas de corrupção desportiva, adiantando não ter sido ainda contactado pela Polícia Judiciária.

O antigo árbitro, que colocou um ponto final na carreira em Maio do ano passado após 33 anos no activo, diz que prestou “um serviço de controlo de qualidade” à empresa “Best for Business”, justificando assim o pagamento detectado pelas autoridades.

Nos casos de corrupção desportiva, a pena a aplicar ao clube prevaricador passa pela descida de divisão. Para isso, contudo, as autoridades teriam de provar sem margem para dúvida que o Benfica quis subornar Bruno Paixão, bem como que o dinheiro recebido pelo árbitro através desta empresa seria o retorno por eventuais actos de corrupção desportiva.

Que processo é este?

A 14 de Julho de 2020, a SAD do Benfica, o ex-presidente Luís Filipe Vieira e o actual administrador Domingos Soares de Oliveira foram constituídos arguidos na Operação Saco Azul. O Ministério Público acredita que as “águias” assinaram contratos fictícios com várias empresas, tendo alegadamente retirado dos cofres do clube mais de 1,8 milhões de euros. Estas verbas seriam, posteriormente, levantadas em numerário.

A investigação da Operação Saco Azul foi conhecida em 2018, com o Estádio da Luz a ser alvo de buscas por três vezes. No dia 6 de Junho de 2018, o PÚBLICO noticiou que o Ministério Público investigava as suspeitas de crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, cumprindo oito mandados de busca (três domiciliárias e cinco não domiciliárias). Duas das entidades visadas por estas buscas foram a Sport Lisboa e Benfica SAD e a Benfica Estádio Construção Gestão Estádios, SA.