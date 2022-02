Um terço dos eleitores decidiu o voto na campanha; dez por cento no próprio dia

Um em cada cinco eleitores decidiu em que partido iria votar no dia 30 de Janeiro na semana antes das eleições e, desses, um em cada dez só tomou a decisão no próprio dia. No total, as duas semanas de campanha serviram para 30% dos eleitores decidirem o seu voto. Essa é uma das conclusões de um estudo do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para a RTP, que percebeu também que quem decidiu no dia das eleições votou preferencialmente no PS e que “foram as mulheres que deram a maioria absoluta” a António Costa.