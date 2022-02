Portugal poderá enviar 619 homens para países da NATO na fronteira com a Ucrânia

Portugal poderá enviar até 619 homens para países da NATO com fronteiras com a Ucrânia, mas ainda não está decidida a localização exacta destes efectivos. A indicação da Roménia é, apenas, uma possibilidade, admitindo-se outras, como a Hungria e a Polónia.

As tropas portuguesas estarão no terreno ao abrigo da NATO Response Force, sob comando do Supreme Allied Comander Europe no âmbito de uma força conjunta multinacional de elevada prontidão para assegurar uma resposta militar rápida a uma crise emergente. Para além de uma brigada mecanizada, a força seria integrada por seis aviões F16 e uma fragata. Terá uma prontidão de sete dias, ou seja, têm de estar preparadas para entrar em acção naquele prazo.

Entretanto, o governo português enviou três militares para Kiev que estão a contactar, através dos serviços consulares e da embaixada, os 240 residentes nacionais naquele país com vista a um possível repatriamento. Até agora, nenhum manifestou a vontade de abandonar território ucraniano, apesar de a isso terem sido aconselhados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

De acordo com as missões das Forças Nacionais Destacadas (FND´s) para 2022, aprovada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, as tropas portugueses tinham prevista a sua participação na Tailored Forward Presence na Roménia, que desenvolve exercícios. Esta presença, numa missão prevista para três meses, envolveria efectivos de 174 militares de uma Companhia de Atiradores Mecanizada e 17 viaturas tácticas, mas entretanto foi adiada dada à situação da crise na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.

Já em Setembro de 2011, Portugal participou na Tailored Forward Presence , com 90 homens e uma companhia de atiradores mecanizada, que integram a Brigada Multinacional Sudeste da NATO, sediada em Craiova.