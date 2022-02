Lei não prevê penalização para autarquias que rejeitem competências

Embora sejam casos raros, há municípios que estão a recusar assumir competências. Aveiro e Águeda não querem ficar com a pasta da habitação que o Governo lhes quer passar e Mértola, Pinhel, Avis, Chaves, Santiago do Cacém, Viana do Alentejo não querem assumir a parte que lhes toca na área da cultura, mostra informação disponibilizada pela Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).