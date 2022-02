Miguel Madeira tanto procurou corações que “redescobriu o amor pela fotografia”

A forma do coração representa o foco de cada imagem do Loveproject, da autoria do antigo fotojornalista do PÚBLICO, Miguel Madeira. Ao P3, o fotógrafo explica que este projecto começou por ser “uma tonteria de encontrar fotografias com corações”, não tendo “nenhum motivo ultra-romântico”. “Quanto mais fotografava, mais corações via”, afirma.

Assim, este projecto, assim como outros da sua autoria, acabou por se tornar uma “desculpa” para “andar na rua a fotografar”, comportamento que Miguel Madeira descreve como um “vício”.

Apesar de não ter “nada a ver com o Dia de São Valentim”, o Loveproject corresponde a “uma ode ao amor e ao fotojornalismo”. Para Miguel Madeira, "foi uma coisa boa ter um escape que não estivesse tão ligado ao fotojornalismo”, que se foca especialmente em “assuntos marcados”, e o projecto em si ajudou-o a “redescobrir o amor pela fotografia”.

“Aqui eu só fotografo. Há essa liberdade, não ter constrangimentos de agenda. É uma coisa só que eu faço quando me apetece”, confessa. Assim, com corações encontrados em artigos de roupa ou nos pavimentos, tenta criar uma autêntica “homenagem” e “obra ao amor”.

