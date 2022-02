Coração [Des]cansado: Catarina Paulo desenha um Dia dos Namorados menos romântico

Abordar sentimentos nas suas obras não é novidade para Catarina Paulo. Não foi, portanto, difícil para a ilustradora pensar num conceito para uma nova exposição, Coração [Des]cansado, na Galeria Padaria Águas Furtadas, no Porto. Apesar de, inicialmente, ter sido pensada como uma exposição sobre o Dia dos Namorados, as ideias transformaram-se e Catarina Paulo decidiu ir além desta celebração festiva. “Acho que o Dia dos Namorados não tem de ser aquela coisa pirosa que hoje em dia vemos, em que as pessoas só se lembram que são namorados naquele dia. Achei que era mais interessante e bonito falar sobre o amor e a felicidade, e mesmo sobre a tristeza. Não queria nada que fosse uma exposição romântica, mas sim que fosse muito mais sentida”, disse ao P3. “Acho que o coração nunca está totalmente descansado e também se cansa muito. Era essa qualidade que eu queria trazer para aqui.”

Em Coração [Des]cansado, a ilustradora trata o bom e o mau do amor, sem querer embelezar os aspectos banais e do dia-a-dia que este traz ao de cima. “Eu acho que o Dia dos Namorados podia ser visto como qualquer outro dia do ano. Os namorados não estão sempre bem (…) Quero mostrar a visão do que é um casal real.”

Na sinopse da exposição — “Enquanto espero, sinto, muito” —, Catarina procurou brincar com um jogo de palavras e entoação. “Quis arranjar uma dualidade, apesar de não estar explícita. Se lermos com as vírgulas, correctamente, é 'Enquanto espero, sinto, muito', mas se lermos rapidamente fica 'Enquanto espero, sinto muito'. Há esta dualidade, em que eu posso sentir muitos sentimentos, mas também tem aquela coisa de 'sinto muito', que é uma coisa má.”

Catarina cria as ilustrações digitalmente e, depois, borda o papel à mão. “Todas as ilustrações têm apontamentos bordados à mão e isso, no meu trabalho, tem sido uma recorrente nas exposições que tenho feito. Confere muita mais sensibilidade às peças, há sempre fios a cair e conto histórias com esses fios, e isso é uma das coisas que as pessoas gostam muito e tornam as peças mais interessantes.”

Na Galeria Padaria Águas Furtadas, a ilustradora vai também expor “uma peça especial, uma instalação que será feita com pompons”. “As pessoas ligam-se muito às mensagens que tenho para cada ilustração. Vêem a ilustração, podem gostar, mas quando percebem o nome da peça pensam: 'Identifico-me com isto, quero'. E isso é uma coisa que dá trabalho, mas que é boa.”

​Coração [Des]cansado pode ser visitada até ao fim de Fevereiro, entre as 10h e as 20h.

Texto editado por Ana Maria Henriques